Saque-calamidade FGTS acaba para três municípios nesta semana

Esta semana termina o prazo de saque-calamidade FGTS de até R$ 6.220 para moradores de três cidades do Sul, Sudeste, bem como do Nordeste. Estas cidades foram afetadas pelas tempestades e enchentes em todo o semestre passado.

O prazo de retirada finaliza hoje (16) para Pilar (AL) e Cordilheira Alta (SC). O município catarinense foi atingido por chuvas de granizo desde o fim de junho. Já a cidade alagoana foi afetada por muitas inundações no mês de julho. Portanto, para saber mais sobre o saque-calamidade FGTS e os prazos, continue lendo a matéria deste domingo (16) do Notícias Concursos.

Saque-calamidade FGTS tem prazo para acabar

Na quinta-feira (20) próxima, será o prazo para quem mora em Petrópolis (RJ). Nos meses de fevereiro e também março, a cidade teve uma das piores enchentes em 10 anos, chegando a matar aproximadamente 240 pessoas.

No domingo (23) próximo, será a vez de acabar o prazo para Curitibanos (SC). Já os moradores do município de Joinville (SC), local atingido por temporais graves no mês de agosto, têm até 11 de dezembro para retirar o dinheiro.

O saque-calamidade vale apenas para moradores das áreas declaradas pela Defesa Civil em locais afetados por desastres. Solicita-se o saque através do app FGTS. Para isso, basta entrar no app e clicar na opção “Meus Saques”. Assim, não é preciso nem ir até à agência.

Os documentos solicitados envia-se em foto pelo aplicativo. Esses documentos são:

Carteira de identidade;

Comprovante de endereço em nome do cidadão de até 120 dias antes do ocorrido.

Caso esse comprovante de endereço esteja no nome do esposo (a), será preciso enviar a certidão de casamento ou de união estável também. Ao solicitar o saque, o cidadão pode indicar a opção de receber o crédito pela da Caixa, bem como de qualquer instituição bancária, sem custo algum.

No entanto, o prazo para análise e para o crédito cair em conta se aprovado, é de até cinco dias úteis. Quem desejar ter informações mais detalhadas sobre o saque-calamidade FGTS, pode ligar no telefone da Caixa Econômica: 0800-726-0207.