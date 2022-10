SAQUE DE ATÉ R$3.900 liberado na CAIXA hoje (23/10) via FGTS; veja como sacar

Através da modalidade do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), o trabalhador consegue realizar um saque anual de parte do saldo disponível em suas contas no Fundo de Garantia no mês de seu aniversário.

Sendo assim, os trabalhadores que aderiram a opção e nasceram no mês de outubro já podem realizar o saque, que fica disponível durante 90 dias, ou seja, os titulares terão até o dia 30 de dezembro para fazer o resgate dos valores.

Todavia, caso o saque não seja efetuado, os recursos retornarão as contas do FGTS do trabalhador devidamente corrigidos. Vale ressaltar que a modalidade é opcional, sendo assim, para ter acesso a ela é preciso aderi-la.

Porém, vale adiantar que quem migra para o saque-aniversário perde o direito ao saque rescisão em casos de demissão sem justa causa, por exemplo. Na prática, é liberada apenas a multa rescisória de 40% sobre o valor do FGTS.

Contudo, caso se arrependa, o trabalhador poderá, por meio do aplicativo do FGTS, solicitar o retorno à modalidade tradicional do órgão, mas, desde que não haja operação de antecipação contratada. No entanto, o pedido só será considerado a partir do 25º mês após a data da solicitação.

Como solicitar o saque-aniversário?

Caso queira aderir a modalidade de saque do FGTS, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o aplicativo do FGTS; Informe o seu login e senha, caso já seja cadastrado; Clique na opção “Saque aniversário”; Em seguida, toque em “Modalidade saque-aniversário; Feito isto, clique em “Optar pelo saque-aniversário”; Um termo será gerado para que o usuário prossiga com a operação; Realizados os procedimentos, o sistema vai efetivar a troca de modalidade.

A primeira parcela do saque-aniversário caí no mesmo ano para quem fizer a adesão até o último dia útil do mês do seu aniversário. As trocas após o mês de aniversário garantem o recebimento da parcela a partir do ano seguinte.

Qual o valor do saque-aniversário?

O trabalhador pode sacar um valor que varia entre 50% e 5%, conforme o seu saldo no FGTS. Veja as proporções:

Faixas de saldo em R$ Percentual de retirada Parcela adicional Até R$ 500,00 50% _ De R$ 500,01 a R$ 1.000,00 40% R$ 50 De R$ 1.000,01 a R$ 5.000,00 30% R$ 150 R$ 5.000,01 a R$ 10.000,00 20% R$ 650 R$ 10.000,01 a R$ 15.000,00 15% R$ 1.150 R$ 15.000,01 a R$ 20.000,00 10% R$ 1.900 Acima de 20.000,01 5% R$ 2.900

Quando posso realizar o saque-aniversário?

Após aderir a modalidade, o saque fica disponível a partir do 1º dia útil do mês em que o trabalhador faz aniversário até o último dia útil do segundo mês seguinte. Confira o calendário:

Mês de nascimento Período para sacar Janeiro 03/01 a 31/03 Fevereiro 01/02 a 29/04 Março 02/03 a 31/05 Abril 01/04 a 30/06 Maio 02/05 a 29/07 Junho 01/06 a 31/08 Julho 01/07 a 30/09 Agosto 01/08 a 31/10 Setembro 01/09 a 30/11 Outubro 03/10 a 30/12 Novembro 01/11 a 31/01/2023 Dezembro 01/12 a 28/02/2023