Sarah Poncio nega traição e acusa Ste Viegas: ‘Tentou me matar’

Uma verdadeira treta se instaurou na web após Sarah Poncio fazer uma live ao lado do novo namorado, Gabriel de Oliveira Rodrigues, para falar sobre acusações de que teria começado o relacionamento enquanto ele namorava com Ste Viegas.

A ruiva não gostou nada das insinuações e resolver rebater ao lado do novo amado. “Eu terminei porque eu tinha sentido uma parada por você mesmo. Não fazia sentido continuar com ela”, disse ele.

“Eu não sabia de nada. Ele pegou, falou para ela o que sentia, ela não quis sair de casa, ficou por isso mesmo, tentaram voltar, não deu certo e terminaram de vez. Quando eles terminaram comecei a namorar, terminei meu namoro, e quando terminei, ele me procurou. Eu queria, mas não tinha a menor ideia que você queria há tanto tempo e que vocês tinham terminado por causa disso”, contou ela na live.

“Nunca na minha vida eu falei com homem comprometido. E aí ela me pega e começa a falar um monte de coisa. O que eu mais fiquei puta é que ela disse: ‘Não, eu falo e boto os prints na mesa’. E colocou print dela delirando com uma amiga, com a irmã”, continuou Sarah Poncio.

Acusação

Ainda durante a live, Sarah Poncio disse que Ste Viegas a teria ameaçado com uma faca. “Quando houve esse rolê que ela surtou falando de abraço, ela foi na cozinha e pegou uma faca”, disse.

“Ela começou a gritar e queria me matar, tá? Eu entrego mesmo! Quer me chamar de maluca na internet? Pode chamar. Mas ela que é louca e tentou me matar”, completou.

Em outro momento ela defendeu o namorado e, logo depois, disse que a ex-participante do “De Férias Com o Ex” estaria se vitimizando na web.

“Ela foi muito louca, eu só não falei mais coisa porque cara… Eu vou ficar aqui tentando provar para as pessoas que eu não fiz alguma coisa? Sendo que ela quer falar que eu fiz. É óbvio que as pessoas vão acreditar no lado que está se fazendo de vítima, no lado se fingindo de traído. Eu sei do meu caráter e sei que jamais faria isso com ninguém”, disparou.

Ste Viegas rebateu

Após a live de Sarah, a influenciadora decidiu aparecer nas redes sociais para rebater as falas da ruiva.

“Para mim esse assunto foi encerrado no ano passado, mas ele fica revivendo como se eu fosse culpada. Tenho que receber calada esse bando de mentira. Parece que não posso ficar feliz. Tenho que ser massacrada até parecer aqui e ser mais ridicularizada do que já fui. Chega a ser ridículo. As pessoas precisavam respeitar a história que elas viveram com os outros”, iniciou.

“Uma live para falar mal de uma mulher! Eu namorei até o final de outubro. Não tem um ano que eu terminei. Se eu era um problema no relacionamento dos outros, não sou mais há muito tempo. Não sei porque as pessoas se incomodam com o fato de eu existir. Se um dia eu atrapalhei, saí da vida. Não tem nexo toda a mentira que foi inventada nesta live”, completou Ste.

A ex-participante do “Ilha Record” ainda disse não ter ameaçado ninguém com uma faca.

“A parte mais chocante e bizarra que alguém já falou de mim… Que fique claro, nesta viagem que falam que andei com uma faca, tinha uma família com uma criança de dois anos. Como ninguém chamou uma polícia com uma mulher tão perigosa andando com uma faca? Fica muito feio acusarem com uma mentira para chamar uma pessoa de louca, como se eu fosse violenta”, soltou.

