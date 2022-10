Saulo, Dennis DJ e KVSH comandam Festa Onda em Salvador

Foto: Divulgação

A edição comemorativa da Festa Onda acontecerá em novo local e terá o mar como cenário da edição que celebra os cinco anos de existência do evento.

A festa acontecerá no Espaço Marés, do Centro de Convenções Salvador no dia 5 de novembro, com promessa de durar até o amanhecer.

“Resolvemos mudar o local e ajustar o início da festa para 20h para ampliarmos ainda mais a experiência de quem vem celebrar com a gente. Temos recebido feedbacks positivos, porque nosso público já gosta desse estilo de local a céu aberto, frente ao mar. É uma característica de quem frequenta as ações de toda a Memo”, conta o sócio da Memo, Eduardo Punzi.

Com a proposta de valorizar a cultura brasileira, o evento, realizado pela Memo Experience House e Bahia Eventos, contará com apresentações de Saulo, Dennis Dj, KVSH, Telefunksoul e mais.

Os ingressos estão sendo vendidos na Ticket Maker e na loja Soul Dila do Salvador Shopping, a partir de R$ 80. Para esta edição, a festa contará com dois setores: Funzone (com classificação etária de 16 anos) e o Open Bar Premium (para maiores de 18 anos).

SERVIÇO

Festa Onda – 5 anos

Onde: Centro de Convenções – Espaço Marés

Quando: 5 de novembro, a partir das 20h

Ingressos: Funzone a partir de R$ 80 e Open Bar Premium a partir de R$ 270

