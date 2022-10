Schultz Operadora traz turistas para desfrutar do Destino Penedo

Visitantes do Rio de Janeiro e do Paraná vieram através do produto ‘Alagoas Imperdível”

Secom PMP com Assessoria Setur Penedo

Penedo recebeu uma visita recente e mais que especial: turistas dos estados do Rio de Janeiro e do Paraná vieram através do produto Alagoas Imperdível, da Schultz Operadora, uma das maiores empresas de turismo do Brasil.

O produto ‘Alagoas Imperdível’ contempla as cidades de Maceió, Piaçabuçu, Penedo e Piranhas e tem duração de quatro dias, sendo um dia completo no Destino Penedo.

Na Cidade dos Sobrados, os turistas tiveram a oportunidade de conhecer e apreciar as belezas dos principais pontos turísticos, a exemplo do Theatro Sete de Setembro, Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos e Igreja Nossa Senhora da Corrente.

O grupo fez um tour panorâmico e curtiu a gastronomia local, com vista para o rio São Francisco. A agência Partiu Penedo foi quem auxiliou no receptivo da operadora na cidade.

Alagoas Imperdível

O produto Alagoas Imperdível teve início no ano de 2020 e, desde então, veio ao Destino Penedo por oito vezes, trazendo turistas de vários estados do Brasil.

“Penedo está inserido no programa Alagoas Imperdível por sua riqueza de belezas e histórias. O Destino Penedo é um lugar que todos os turistas adoram e sempre com olhar e feedbacks positivos”, disse Henrique Dantas, turismólogo e guia de turismo da Schultz.

Para o Secretário de Turismo de Penedo, Jair Galvão, receber turistas de uma operadora como a Schultz só reforça o empenho e o trabalho que a Prefeitura de Penedo está executando para melhorar e fortalecer o turismo local.

“A emissão de turistas pela Schultz Operadora para Penedo mostra que o trabalho que o Prefeito Ronaldo Lopes está executando está dando frutos, uma vez que um dos principais objetivos é inserir o Destino Penedo no portfólio de venda das principais operadoras da América Latina, a exemplo, também, da CVC e da Azul Viagens que estiveram recentemente aqui, atendendo convite do nosso governo”, explica o gestor da Setur.

Para Jair Galvão, o planejamento das ações que estão sendo realizadas insere o Destino Penedo no mercado bastante concorrido. “Penedo passa a ser distribuída como opção de venda e visita para milhões de brasileiros e até estrangeiros, tendo em vista que essas organizações alcançam agências de viagens ao redor de todo o mundo”.

“Já tive a oportunidade de vir para cá, mas, agora, é que estou aproveitando, de fato, a cidade. Estou amando Penedo e, inclusive, estou muito emocionada de poder estar aqui, no Convento e Igreja Santa Maria dos Anjos. Sem dúvidas, é um destino que eu voltaria novamente”, disse Ivana Maria, turista do Rio de Janeiro.

Turistas de Pernambuco também visitaram o Destino Penedo

Recentemente, o Destino Penedo também recebeu outros turistas, desta vez, da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco. Eles vieram em excursão, através da agência MC Rosal Viagens.

Durante a visita de três dias, o grupo conheceu os principais atrativos turísticos da cidade e puderam participar, também, de passeios pelas águas do Rio São Francisco, entre eles a ‘Rota do Imperador’, realizado pela Olímpio Tour.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo