Score alto: por que você precisa ter? Entenda mais a respeito

Score é algo que ainda gera dúvidas e traz dor de cabeça em muitas pessoas. Afinal, a vida financeira pode ficar comprometida, e por bastante tempo, se o score alto não se mantiver dessa forma.

Por isso, o Notícias Concursos, mostrará na matéria desta quarta-feira (12) um pouco mais sobre o que é score de crédito. Além disso, comentaremos o porquê é necessário ter um score alto.

O que é score de crédito

Os birôs de créditos têm como medida a pontuação do score de crédito de 0 até 1000. Seja Quod, SPC, Boa Vista e Serasa entendem que, quanto menor esse número for, maior o risco de o indivíduo ser inadimplente. Entretanto, quanto maior, menores serão as chances da pessoa não pagar.

Assim, podemos dizer que o score é tido como um indicativo usado de diversas formas em questões financeiras. Comumente se confere a numeração quando há solicitação de empréstimos, financiamento ou cartão de crédito.

Com isso, o score representa o perfil do pagador. Cidadãos com pontuação alta, demonstram ter uma vida financeira equilibrada. Por isso, esses números estão sendo constantemente consultados por instituições bancárias e afins.

Além dessa pontuação, os birôs podem ter acesso a informações detalhadas sobre como o score varia. Dessa forma, podem conceder ou negar um produto, ou serviço financeiro devido ao comportamento “pagante” ao longo dos anos.

Por que é importante ter o score alto?

Todos os cidadãos precisam ter o score no máximo. Ao alcançar o feito, sua vida em diversos sentidos fica muito mais fácil. Se precisar de obter um crédito urgente, por exemplo, não haverá problema algum.

Como a pontuação vai de 0 a 1000, chegar perto do 1000 quer dizer que o nível de confiança do consumidor é extremo. Para se ter uma ideia, o índice da pontuação tem três divisões:

0 a 300 – pontuação baixo;

301 a 700 – pontuação médio;

701 a 1.000 – pontuação alto.

Cada birô, instituição bancária ou empresa possui critérios próprios. Eles têm critérios semelhantes, mas não iguais. Como os cálculos são específicos e o consumidor não tem conhecimento de como são feitos, é por isso que em algumas situações, mesmo com score alto ou pontuação baixa, o produto ou serviço é aceito e em outros casos, não.