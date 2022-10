SCREAM Festival reúne especialistas do mercado criativo em SSA

Foto: Reprodução/ Scream

A quinta edição do Scream Festival reunirá empreendedores, profissionais, pesquisadores, estudantes e entusiastas do mercado criativo e da inovação no Centro Histórico de Salvador nos dias 3 e 4 de novembro.

Neste ano, a proposta do evento é provocar um olhar para dentro, para avaliar possibilidades e lançar o novo.

Num formato de bate papo, os especialistas irão debater os principais temas do momento, juntamente com o público, deixando os painéis ainda mais participativos. O mesmo acontece com as oficinas, que apresentarão um treinamento imersivo para captação prática nos temas do futuro do trabalho.

“O Scream é alicerçado pela criatividade aplicada visando geração de valor para os mais diversos segmentos econômicos e sociais. Até a escolha do lugar, prédios antigos do Centro Histórico de Salvador, remetem a esse movimento de renovação e valorização”, afirma Isaac Edington, presidente da Saltur.

A 5ª edição terá transmissão simultânea para cinco cidades do interior da Bahia. Feira de Santana, Vitória da Conquista, Itabuna, Barreiras e Juazeiro, também foram convidadas para fazer parte desse grande momento de criatividade, inovação e negócios do Norte-Nordeste, desconstruindo tendências e construindo o novo.

Os participantes dessas cidades, receberão convite para acompanhar a Watch Party nas sedes da Rede Bahia nestas cidades. Entre os palestrantes que confirmaram presença na 5ª edição do SCREAM Festival estão:

Fred Mette, Doutora em administração, amante e atuante nas áreas de Finanças, Marketing, Empreendedorismo e Inovação;

Chiara Ramos, Procuradora Federal, professora de Direito, presidenta da Comissão Especial da Verdade sobre a Escravidão Negra – OAB/PE;

Flávia Oliveira, jornalista, comentarista na GloboNews, colunista no jornal O Globo e na rádio CBN;

Rodrigo Almeida, Relações Públicas e Mestre em Gestão e Tecnologia Industrial.

Também fazem parte do time de palestrantes já confirmados, Taíse Santos, administradora, integrante do programa DICE Fellowship BA (British Council); Lourrani Bass, traz a luta contra a gordofobia, pelo protagonismo feminino e moda sustentável; e Gustavo Narciso, diretor executivo do Instituto C&A, pilar social da varejista e membro do conselho Consultivo do Colabora Moda Sustentável.

As inscrições podem ser feitas no site Sympla e custam R$ 100 inteira, e R$ 50 meia.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.