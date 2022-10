Seara abre 76 vagas de EMPREGO pelo Brasil

A Seara é uma instituição voltada para produzir alimentos deliciosos para o dia a dia dos brasileiros. Há mais de 60 anos no mercado, a contratante está com oportunidades de emprego abertas. Confira.

Seara abre vagas de emprego no Brasil

Há mais de 60 anos no mercado, a Seara está constantemente investindo em tecnologia, inovação e transformação no segmento de alimentação. A contratante só cresce ano após ano, e está com oportunidades de empregos abertas.

Todos os produtos e serviços passam por processos de alta qualidade para chegar até a mesa dos brasileiros. Quer participar do processo seletivo da empresa? Veja, a seguir, os cargos disponíveis:

Supervisão de Vendas – Rio de Janeiro / RJ;

Supervisão de Manutenção – Rio Grande do Sul;

Coordenação de Produção – Rio Grande da Serra / SP;

Estoquista – Rio Grande da Serra / SP;

Soldador – Rio Grande da Serra / SP;

Eletricista – Rio Grande da Serra / SP;

Técnico de Refrigeração – Rio Grande da Serra / SP;

Assistente de Logística (Monitoramento) – Pinhais / PR.

Como se candidatar

A Seara está com oportunidades de empregos em suas unidades. Há mais de 60 anos no mercado, a contratante segue investindo em inovação, tecnologia e transformação no segmento de alimentação.

As vagas estão disponíveis para residentes da região de Rio Grande da Serra, localizada no estado de São Paulo. Para encontrar todas as vagas abertas na instituição, acesse a plataforma Vagas e envie seu currículo.

As vagas podem ser preenchidas a qualquer momento, então, aproveite a oportunidade e participe do processo seletivo.

