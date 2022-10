SEBRAE anuncia 32 vagas com salários de até R$ 17 mil

O SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) anunciou novas vagas para profissionais de todo o país. No total, estão sendo disponibilizadas 32 oportunidades.

De acordo com a instituição, os salários variam entre R$ 13.638,54 e R$ 17.150,74, conforme cada cargo.

Vagas disponíveis no Sebrae

As vagas foram abertas para o cargo de Analista Técnico II. Portanto, para se candidatar é necessário possuir o ensino superior completo, lembrando que será um diferencial ser formado(a) em áreas como Pedagogia e Estatística.

Ainda, o instituto informou que o contrato de trabalho terá prazo indeterminado e as jornadas de trabalho são de 40 horas semanais.

Benefícios

Além do salário, o SEBRAE também concede aos seus funcionários benefícios extras, como:

Assistência odontológica;

Previdência privada;

Seguro de vida em grupo;

Vale-alimentação;

Vale-transporte;

Auxílio creche.

Inscrição

Se você se interessou pela proposta, garanta a sua inscrição. O procedimento é rápido e fácil, por ser 100% remoto.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site oficial de recrutamento do Sebrae e preencher o formulário. Vale salientar que o prazo de inscrição será encerrado no dia 25 deste mês.

Vagas para outras áreas

No último dia 11, o Sebrae anunciou a abertura de inscrições para vagas nos cargos de Agente Local de Inovação (ALI) e orientador. De acordo com o instituto, os selecionado poderão receber até R$ 6,5 mil, com contrato de duração de 23 meses.

No total, foram disponibilizadas 220 vagas para o cargo de Agente Local de Inovação e 21 para Orientador.

Os interessados têm até o próximo dia 26 para se inscreverem, por meio do site do Sebrae. Vale salientar que, para essas vagas, a taxa de inscrição é R$ 40.

Novos cursos gratuitos do SEBRAE são liberados pelo país

Atualmente, o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) conta com uma excelente chance para quem deseja entrar no mercado de trabalho. Neste mês de setembro, a instituição conta com centenas de vagas para cursos gratuitos. A oferta está disponível tanto para o ensino remoto quanto para o presencial.

As oportunidades dos cursos gratuitos do SEBRAE estão disponíveis em diversas áreas. A princípio, vale destacar que tanto as cargas horárias quanto o início das aulas variam conforme o curso que o candidato optar no momento da inscrição.

Nesse sentido, vale ressaltar que as inscrições serão aceitas enquanto houver vagas, seja no Sebrae de cada cidade ou pelo site. Confira mais informações a seguir!

Cursos gratuitos do Sebrae

Em primeiro lugar, é importante destacar que há oportunidades para cursos em diversas áreas no Sebrae, como, por exemplo:

Prevenção de Desperdício de Alimentos

Super MEI

Redes Veiculares Automotivas

Empretec

Sistema de Airbag Automotivo

Fotografia

Consultoria para Aumento de Lucros

Programa Beleza de Negócio

Inteligência Emocional

Organize seu Negócio

Gestão de Energia

Formação de Preço e Venda

Fluxo de Caixa

Empreenda Rápido

A saber, vale ressaltar que a oferta de vagas no Sebrae está disponível para as cidades de Marília; Bauru; Ribeirão Preto; Sorocaba; e, por fim, Jundiaí.

Conforme informado anteriormente, as cargas horárias e o início das aulas oscilam conforme o curso que o candidato optar no momento da inscrição. A inscrição poderá acontecer enquanto houver vagas disponíveis no Sebrae.

Caso você tenha interesse por uma das vagas no Sebrae, basta acessar o site (www.sebrae.com.br) ou procurar em uma agência de sua cidade.