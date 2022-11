Secretaria de Saúde de Penedo tem novo comando interino

Secom PMP

Matéria atualizada às 12h27 de 01/11/2022

A administração da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) da Prefeitura de Penedo passa para a responsabilidade, de forma interina, de Waninna Pryscilla Santos Mendonça, fisioterapeuta com especialização em gestão pública e administração hospitalar.

Waninna Mendonça está concluindo o curso de Ciências Contábeis e trabalha na Secretaria de Saúde de Penedo há quase uma década, inclusive administrando a pasta por três vezes, de forma interina.

Ela também presta assessoria técnica para outros municípios alagoanos e iniciou sua vida profissional como fisioterapeuta, clinicando pelo SUS em Penedo até ser convidada a fazer parte do quadro de coordenadores da gestão de Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes em 2012.

“Eu administrei o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) por 6 meses e logo em seguida fui convidada a assumir a Diretora Administrativa e Financeira da Secretaria de Saúde, onde permaneci até esse novo convite”, informa Waninna, agradecendo ao prefeito Ronaldo Lopes e equipe da SEMS Penedo.

A mudança publicada no Diário Oficial ocorre por decisão do agora ex-secretário Epitácio Correia de Farias Júnior, conforme mensagem enviada aos servidores nesta segunda, 31.

“Bom dia a todos. Pessoal, como deve ser sabido por todos eu precisei me afastar em virtude de questões pessoais. Waninna fica à frente da secretaria, tocando junto a vocês todo o planejado para a pasta”, informou Epitácio Correia.

“Queria agradecer a cada um de vocês por todo conhecimento repassado e todos os momentos vividos. Saio com a bagagem cheia de novos aprendizados, os quais levarei pra minha vida em todos os sentidos. Desejo e peço que todos continuem empenhados e sejam sempre felizes. Contem comigo no que for possível e um grande abraço em todos!”, completou o ex-secretário.

Epitácio Correia assumiu o comando da SEMS Penedo em abril deste ano, após o afastamento de Guilherme Lopes, candidato a deputado estadual representando Penedo que obteve votação recorde para o cargo entre os eleitores do município (12.495) e mais de 23 mil votos em todo o estado.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte