A franchising é um modelo de negócio em que uma franqueadora concede o direito de uso da marca e dos seus processos e operações para os franqueados, replicarem o negócio em outras cidades. Assim, hoje vamos indicar os segmentos de franchising que mais crescem neste ano de 2022.

Quais são os segmentos de franchising que mais crescem?

Apesar de existirem franquias em basicamente todos os segmentos e ramos de atuação, alguns se destacam mais do que os outros no mercado. Na sequência, apresentamos os segmentos de franchising que mais se destacam agora, seja pelo faturamento, ou seja pela consolidação da marca no mercado:

Segmento da Alimentação

Este segmento se destaca no mercado, justamente pela diversificação de nichos existentes, pela dificuldade das pessoas em conciliar horários de trabalho e alimentação e pelo grande crescimento das redes de fast food.

Além disso, a opção de entrega delivery neste setor, ajudou no seu crescimento, e oferta de serviços diferenciados.

O IBGE afirma, que 34% dos brasileiros realizam suas refeições fora de casa, e 25% da renda é direcionada para restaurantes, lanchonetes e fast food. Esses dados são importantes quando se avalia a aquisição de uma franquia no setor de alimentação.

Outra questão é a oferta de produtos para gostos diferenciados como: veganos, vegetarianos, sem glúten, fitness, orgânica, entre tantos outros gostos que hoje são atendidos pelo segmento.

Segmento da Saúde

O segmento da saúde explodiu nos últimos 3 anos principalmente na oferta de farmácias e clínicas para consultas e exames. Estas clínicas, por oferecerem serviços com preços mais acessíveis, é a alternativa para muitas pessoas que não possuem plano de saúde, e não tem tempo para ficar em filas de atendimento do SUS.

Os serviços oferecidos pelas clínicas de atendimento médico oferecem uma grande variedade de serviços, se tornando uma boa oportunidade de investimento.

Outra grande tendência do segmento, são as clínicas de estética, que fazem atendimentos com técnicas diferenciadas e com resultados. As pessoas sempre investiram em sua saúde e em tratamentos estéticos que dão resultados mais eficientes.

Segmento de prestação de serviços

O segmento de prestação de serviços está em alta, uma vez que a aposta das maiores empresas, é terceirizar alguns serviços e manter o foco, naquilo que é importante: os produtos que geram lucratividade.

Entre os serviços que estão em alta são os de limpeza e de tecnologia.

No caso da prestação de serviços de tecnologia, o crescimento está principalmente na oferta de serviços de desenvolvimento de plataformas, design, marketing digital e inclusive de assistência técnica. Esses prestadores de serviços precisam estar sempre qualificados e atualizados para atender a demanda necessária de mercado.

Conforme a tecnologia vai se transformando e sendo cada vez mais sofisticada, há necessidade de pessoas que consigam operar com esta nova tecnologia e principalmente, realizar assistência técnica qualificada.

Segmento de Comunicação, Informática e Eletrônicos

Este segmento é muito requisitado no mercado, uma vez que a terceirização destes serviços cada vez, é mais frequente. Normalmente empresas que precisam destes serviços com menor periodicidade, custa menos terceirizar estes serviços, do que investir em qualificação profissional dentro da empresa.?

O bom deste segmento, é que existem franquias no mercado, que possuem baixo custo de investimento inicial: são as micro franquias. Os custos mais baixos, são devido ao formato de franquia, que pode ser home office ou home based, que os profissionais podem trabalhar de casa, sem precisar gastar com locação e infraestrutura.

Quais são os modelos de negócios oferecidos pela franchising que são tendência de mercado?

Dentre tantos modelos de negócio existentes no mercado, existem 3 que se destacam das demais:

Home office: o profissional atua diretamente de casa, sem necessidade de sair para realizar o seu trabalho. Entre as vantagens para o franqueado tem-se a redução de gastos com infraestrutura e locação de espaço físico;

Home based: o profissional realiza seu trabalho parte em casa e parte na rua ou no local em que o cliente decidir. Possui as mesmas vantagens da franquia home office;

Regtech: traduzindo significa tecnologia regulatória. Atua em produzir tecnologia para facilitar e resolver dificuldades de outras empresas.

Entendendo quais os segmentos de franchising que mais se destacam no mercado, é possível escolher o que mais se aproxima da sua identidade pessoal. Assim, é possível investir de maneira mais acertada e eficaz.

Agora que você já conheceu os tipos de franchising que mais crescem, que tal avaliar o que você mais gosta de fazer e adequar o negócio a essa possibilidade?

Por fim, saber quais são as áreas que tendem a ter bom desempenho no mercado é fundamental para dar início ao seu empreendimento!