Segunda menor criança submetida a cirurgia robótica é operada

Foto: Divulgação

Com apenas 5 meses de vida, 5,8 quilos e dificuldade para se alimentar bem, o bebê Hugo Figueirêdo foi submetido a uma cirurgia robótica minimamente invasiva para tratamento de uma hérnia diafragmática de Morgagni.

O lactente gemelar, que nasceu prematuro com 36 semanas e foi operado no Hospital Santa Izabel (HSI), em Salvador, é o paciente com o segundo menor peso submetido a uma cirurgia auxiliada por robô no Brasil. A menor criança, que passou por uma pieloplastia robótica em São Paulo, tinha 5,6 quilos.

Hugo é portador de anomalia cardíaca de Ebstein, uma cardiopatia frequentemente associada à hérnia de Morgani, defeito congênito raro causado por uma ruptura no diafragma por onde ocorre passagem de conteúdo abdominal para a cavidade torácica e que, usualmente, é assintomática.

Em certos casos da doença, sintomas podem ocorrer devido ao aumento da pressão intra-abdominal, desencadeando disfunções respiratórias e, mais raramente, complicações intestinais. No caso do filho dos médicos Kauê Figueirêdo e Rafaela Figueirêdo, não havia sintomas além da dificuldade de se alimentar bem, mas durante uma ecocardiografia transtorácica foram identificadas imagens gasosas no tórax.

A partir daí, uma radiografia e uma tomografia computadorizada do tórax confirmaram a presença da hérnia diafragmática de Morgagni.

A primeira cirurgia robótica pediátrica na Bahia foi realizada em 2019 por uma equipe coordenada pelo urologista Nilo Jorge Leão, coordenador do IBCR. Entre os mais de 500 pacientes do Instituto submetidos ao tratamento minimamente invasivo auxiliado por robô na Bahia, 25 são crianças que se beneficiaram dos diferenciais da modalidade cirúrgica, tais como menor risco de sangramento, infecção e dor; recuperação mais rápida e menor tempo de internação.

Como a tecnologia representa um dos maiores avanços da medicina contemporânea, muitos pais têm buscado informações sobre a cirurgia robótica, atualmente realizada em quatro grandes hospitais da capital baiana. A tendência natural, acreditam especialistas, é que na pediatria, como já acontece entre os adultos, a técnica robótica seja utilizada com frequência cada vez maior.

