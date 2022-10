Segundo turno das eleições tem movimento intenso na Bahia

Universidade Federal da Bahia (UFBA), campus Ondina | Foto: Pedro Troccoli/ Arquivo Pessoal

Este segundo turno das Eleições 2022 começou movimentado na manhã deste domingo (30). Apesar da filas, aspecto que impactou o primeiro turno das eleições, o ritmo de votação está mais rápido e sem grandes confusões. Em toda Bahia, jornalistas da Rede Bahia registraram a movimentação em seções eleitorais pelo estado.

Dentre as cidades com registros de fila estão, para além da Capital, Feira de Santana, Vitória da Conquista e Barreiras. Mais de 11 milhões de baianos devem ir às urnas este domingo, porém, a expectativa é de que as votações ocorram com mais tranquilidade, ao contrário do que foi registrado no primeiro turno das eleições.

Dicas do TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) publicou em seu site algumas dica para fazer uma eleição tranquila. O órgão orienta para a preparação antes de sair de casa, conferindo local de votação, assim como os documentos necessários para realizar o processo.

Além disso, o TSE salienta que manifestações que atrapalhem os trabalhos eleitorais são proibidas. Entretanto, as manifestações silenciosas são permitidas, como bandeiras, broches, adesivos e camisetas. O órgão também orienta o eleitor a pedir seu comprovante de votação, documento importante para realizar trâmites burocráticos no Brasil.

Confira abaixo fotos da movimentação dos eleitores na Bahia para o 2º turno das eleições:

Colégio Antônio Gonçalves, em Feira de Santana | Foto: Ciro Brigham/ TV Bahia Universidade Federal da Bahia (UFBA), campus Ondina | Foto: Pedro Troccoli/ Arquivo Pessoal Escola Municipal Acioly Silva Araújo, em Feira de Santana | Foto: Adilson Muritiba/ TV Bahia Colégio Estadual Luiz Viana, em Salvador | Foto: Camila Oliveira/ TV Bahia Colégio Assis Chateaubriand, em Feira de Santana | Foto: Adilson Muritiba/TV Bahia Colégio Rui Barbosa, em Juazeiro, norte da Bahia | Foto: Jadir Souza/ TV Bahia

