Segurança investigado por filmar estudante em banheiro é demitido

O segurança investigado por filmar uma estudante enquanto ela usava o banheiro feminino da Estação Bom Juá de metrô, em Salvador, foi demitido por justa causa nesta terça-feira (18), um dia após o crime. A informação foi divulgada ao iBahia pela CCR Metrô Bahia, que administra o sistema. Em nota, a empresa lamentou o fato e se solidarizou com a vítima. Confira nota na íntegra no final da reportagem

O caso foi denunciado por Aila Brito, de 20 anos, nas redes sociais, logo depois que ela percebeu que estava sendo filmada. O crime aconteceu na noite de segunda-feira (17), no momento em que a jovem voltava para casa após assistir aula. O pai dela estava do lado de fora da estação a esperando.

Segundo a denúncia, o segurança usou uma janela que fica entre o banheiro feminino e um banheiro masculino que estaria desativado para posicionar o celular.

Ao perceber o ato, Aila foi em busca de ajuda. Ela relatou que encontrou o segurança e que ele confessou o crime depois de um tempo e apagou o vídeo, além de ter pedido para que ela não o denunciasse. A estudante, no entanto, prestou queixa.

“Olhei para trás e tinha um celular me gravando. Foi uma dificuldade para achar uma ajuda. Consegui agora, depois de muito me enrolarem para mostrar a filmagem. Um deles admitiu que me gravou”, diz a jovem.

Em nota, a Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido para a Central de Flagrantes e um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) foi firmado contra ele.

O segurança esponderá pelo Artigo 216-B do Código Penal Brasileiro, que trata sobre produzir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, conteúdo com cena de nudez ou ato sexual ou libidinoso de caráter íntimo e privado sem autorização dos participantes.

Confira a nota da CCR Metrô na íntegra

“A CCR Metrô Bahia pede desculpas à Aila Brito e toda a sociedade pelo triste ocorrido na noite desta segunda-feira, 17 de outubro. A atitude deste colaborador não representa os valores da empresa, o que motivou o seu desligamento por justa causa. A concessionária continua em contato com a cliente, oferecendo toda a assistência psicológica e solidariedade para seu pronto restabelecimento.

Como empresa comprometida com a equidade e diversidade, a CCR Metrô Bahia possui uma consistente trajetória de capacitações e conscientização para seus colaboradores. Através de parceria firmada com a SPM – Secretaria de Políticas para as Mulheres, em 2021, a concessionária já treinou mais de 250 colaboradores da área de atendimento no combate ao assédio moral e sexual. A partir de 25 de outubro, será iniciada uma nova campanha de combate ao assédio dentro do Sistema Metroviário de Salvador e Lauro de Freitas com a divulgação do canal para denúncia em casos de assédio.

A empresa continuará trabalhando incessantemente no eixo diversidade, inclusão e cultura de compliance, investindo em programa contínuo de capacitação e treinamentos para seus colaboradores e sociedade”.

