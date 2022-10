Segurança privado morre após troca de tiros no Itaigara

Foto: Reprodução/Redes sociais

Um vídeo que viralizou nas redes sociais neste domingo (9) mostra a troca de tiros com assaltantes que deixou um segurança de uma empresa privada morto e outro ferido no bairro do Itaigara, área nobre de Salvador. Assista abaixo:

No vídeo, gravado por uma câmera de segurança da região, dá para ver o momento em que os dois seguranças correm para trás de um poste, na tentativa de se proteger. Um deles chega no local se arrastando. Ele parece tentar carregar a arma enquanto o colega atira contra os suspeitos. Em determinado momento, os assaltantes se aproximam em um carro e um deles atinge os seguranças.

O profissional que estava em pé cai por cima do outro, que se entrega. Em seguida, o criminoso desce do carro, pega as armas dos dois seguranças e foge com o comparsa, que dirigia o veículo. A ação durou menos de 3 minutos. Antes de chegara no ponto em que a câmera registrou a troca de tiros, um dos seguranças ainda teria entrado em luta corporal com um dos suspeitos.

O crime aconteceu por volta das 14h de sábado (8). De acordo com a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), os dois criminosos estariam tentando assaltar pessoas que passavam pela região a pé, quando foram abordados pelos seguranças. Em seguida, foi iniciada a troca de tiros no meio da rua. Até a última atualização desta reportagem, apenas os seguranças teriam se ferido na ação.

A vítima que ficou ferida foi socorrida e levada para o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há detalhes sobre o estado de saúde do homem. Já o corpo do segurança que morreu foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

Em nota, a SSP-BA informou que equipes das polícias Militar e Civil realizaram buscas com objetivo de capturar os criminosos. No entanto, nenhum dos dois foi localizado. As imagens das câmeras de segurança e informações sobre o veículo utilizado pelos criminosos estão sendo analisadas e devem ajudar na identificação dos homens. O caso segue sob investigação.

A SSP-BA pede para que informações sobre os homens sejam enviadas para o Disque Denúncia, por meio do telefone 181. A ligação é gratuita e o denunciante não precisa se identificar.

Pesar

Em nota, a empresa Bahia Security, responsável pela segurança da região, lamentou o ataque a tiros contra os funcionários e se solidarizou com as famílias e amigos dos homens. Confira o comunicado na íntegra abaixo:

“No início da tarde do dia de hoje, 08/10/2022, a família BAHIA SECURITY, recebeu com profunda indignação e tristeza a notícia de que dois de seus colaboradores foram vítimas de um assalto a mão armada, na localidade do Alto do Parque.

Com profundo pesar, a Bahia Security comunica que um deles, acabou não resistindo aos ferimentos, vindo à óbito no momento do trágico incidente, enquanto o outro funcionário envolvido, acabou sendo ferido e socorrido ao Hospital Geral do Estado.

Embora consternada, a Bahia Security não medirá esforços para, por todas as vias legais, elucidar e auxiliar os órgãos competentes no esclarecimento do incidente ocorrido, com a identificação e punição dos responsáveis.

Rogamos força e fé para superação desse difícil momento, ao tempo em que manifestamos condolências à família e amigos dos colaboradores envolvidos, a quem ficam, também, oferecidos o apoio e suporte necessário”.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.