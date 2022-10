Sem Jerônimo, ACM Neto é entrevistado pela TV Bahia

Foto: Reprodução/TV Bahia

O candidato ao Governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) foi entrevistado pela TV Bahia durante parte do tempo em que seria realizado o último debate no estado nesta quinta-feira (27). A mudança aconteceu porque o outro candidato no segundo turno das eleições ao cargo, Jerônimo Rodrigues (PT) cumpriu agenda no interior do estado e comunicou que não poderia comparecer ao encontro.

ACM Neto chegou na sede da TV Bahia, no bairro da Federação, no centro de Salvador, pouco depois das 21h. Ele estava acompanhado da candidata a vice Ana Coelho (Republicanos). Antes de seguir para o estúdio, o candidato cedeu entrevista para representantes da imprensa que acompanharam o evento. Um espaço foi montado na área exterior da emissora, para acomodar as equipes.

A entrevista começou por volta das 22h, sob mediação da jornalista da TV Globo Graziela Azevedo. Logo no início, ela explicou porque o debate, que teria quase 2h de duração, foi convertido em entrevista, com pouco mais de 30 minutos, seguindo as regras comunicadas aos partidos em encontro realizado na semana passada.

Depois disso, foi dada ao candidato a possibilidade de comentar duas perguntas que faria a Jerônimo caso ele estivesse presente. Primeiro, ACM Neto fez críticas ao concorrente, citando os dois cargos de secretariado comandados por ele antes da eleição. Depois, sugeriu uma falta de autonomia de Jerônimo caso ele fosse eleito e o candidato à Presidência do mesmo partido dele não fosse.

Finalizada esta etapa, foi iniciada a contagem no cronômetro e as perguntas ao candidato foram iniciadas. Graziela conduziu questões sobre saúde; segurança pública, incluindo combate à criminalidade e polêmica sobre inclusão de câmeras nas fardas dos policiais militares no estado; educação; emprego e economia.

No final do tempo, ACM Neto aproveitou para fazer suas considerações finais. “Agradecer a você que votou em mim já no primeiro turno: obrigado pela confiança dos mais de 3,3 milhões de baianos. A você que está do nosso lado. Que não votou em mim, mas já está conosco nesse segundo turno. Obrigado pela confiança. E a você que ainda não decidiu o seu voto, olha, eu te peço: preste atenção nesses últimos dias, pesquise, analise. Na hora que a gente for para a urna, somos apenas nós e a nossa consciência. Um testemunho do nosso Deus”, disse.

