Semana de Oração pelos falecidos começa nesta quinta (27)

Foto: Divulgação

Em preparação ao Dia de Finados, a Pastoral da Esperança e Consolação realiza a Semana de Oração pelos Falecidos, no Cemitério Campo Santo, na Federação, em Salvador. Até o dia 2 de novembro, quem visitar o local poderá participar de Missas, celebrações da Palavra e momentos de oração.

Os fiéis que desejarem agendar a intenção na Santa Missa do dia 2 de novembro, devem fazê-lo até 31 de outubro, na Capela do Cemitério, das 8h às 12h ou das 14h às 16h.

Confira, abaixo, a programação da Semana de Oração pelos Falecidos 2022:

7h30 – Santa Missa, seguida da recitação do Ofício das Almas, presidida pelo cônego Lázaro Muniz.

28 de outubro

7h30 – Oração da “Família Campo Santo” (Encontro espiritual entre a comunidade, a direção, os funcionários e prestadores de serviço do Cemitério Campo Santo.

29 de outubro

8h30 – Santa Missa em memória das crianças falecidas, especialmente aquelas que foram vítimas de violências, presidida pelo cônego José Carlos Santos Silva;

15h30 – Santa Missa em memória dos jovens falecidos, especialmente daqueles que foram assassinados, presidida pelo padre Guttemberg Edson Souza Filho.

9h – Santa Missa em memória das pessoas que foram sepultadas no Cemitério Campo Santo entre os dias 23 e 29 de outubro, presidida pelo padre Adeílson Borges Alves.

7h30 – Recitação do Ofício das Santas Almas.

01 de novembro

7h30 – Santa Missa, seguida da recitação do Ofício das Almas, presidida pelo cônego Lázaro Muniz.

Dia de Finados (2 de novembro)

Neste dia, os fiéis poderão participar das Celebrações Eucarísticas nos seguintes horários:

7h – Santa Missa pelos falecidos, presidida pelo padre Thiago José Rocha;

9h – Santa Missa pelos falecidos, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Valter Magno de Carvalho;

10h30 – Oração Inter-religiosa, com a presença de lideranças de diversas religiões, que partilharão os saberes sobre “Vida e Morte”;

12h30 – Santa Missa pelos falecidos, presidida pelo padre Marcos Augusto Brito Mendes, SJ;

14h – Santa Missa pelos falecidos, presidida pelo cônego Lázaro Muniz;

15h30 – Santa Missa pelos falecidos, presidida pelo bispo auxiliar, Dom Dorival Barreto.

Serviço

O QUÊ: Semana de Oração pelos Falecidos

ONDE: Cemitério Campo Santo (Federação)

QUANDO: Até o dia 2 de novembro de 2022

QUEM: Pastoral da Esperança

POR QUÊ: Preparação para o Dia de Finados

