Neste sábado, 15 de outubro, será o “Dia do Professor”, o Ministério da Educação (MEC) destaca ações para amparar esses profissionais tão importantes na sociedade.

Semana do professor: MEC disponibiliza capacitação através da plataforma Avamec

Dedicado continuamente à valorização desses profissionais, o Ministério da Educação (MEC) disponibiliza uma plataforma com 73 cursos de capacitação voltados para os docentes.

Denominada Avamec, a plataforma alcançou a marca de mais de 4 milhões de inscrições, nos mais de 160 cursos gratuitos oferecidos por 24 instituições brasileiras, de acordo com informações oficiais do Ministério da Educação (MEC).

Segundo destaca a divulgação oficial do Ministério da Educação (MEC), os cursos contemplam etapas teóricas e práticas com cargas horárias que variam de 30 a 500 horas.

Materiais atualizados

Durante as capacitações, os professores também têm acesso a materiais didáticos, pedagógicos e literários, entre outros materiais de apoio à prática educativa, e que atendam às necessidades de promover a aprendizagem e o desenvolvimento integral dos estudantes, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

Avamec

O Avamec é um ambiente virtual colaborativo de aprendizagem que oferece ações formativas como cursos a distância, complemento a cursos presenciais, projetos de pesquisa, projetos colaborativos e diversas outras formas de apoio educacional, e onde também é possível desenvolver conteúdos que serão utilizados por outros educadores, explica o Ministério da Educação (MEC).

Exemplo de tema da plataforma

Para acessar a plataforma Avamec e ficar por dentro de todos os cursos que estão sendo oferecidos, acesse: https://avamec.mec.gov.br. A capacitação “Movimento Paralímpico: fundamentos básicos do esporte” é um dos diversos temas abordados na plataforma Avamec.

De acordo com as informações oficiais, o conteúdo de referência foi desenvolvido pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro no programa de Educação Paralímpica e administrado na plataforma AVA MEC pelo programa Impulsiona Educação Esportiva do Instituto Península, parceiro nessa formação.

O curso se destina a professores de educação física que se interessem em trabalhar com temas relativos ao esporte paraolímpico, seja no contexto escolar ou fora dele. Contém textos ilustrados por vídeos com informações históricas, regras das modalidades e entrevistas com diversos atletas brasileiros, e sugere atividades para o desenvolvimento das modalidades em aula. Finalmente, é composto de 4 módulos, cada qual com 2 aulas.

Dia dos professores

Instituído por meio do Decreto Federal nº 52.682, de 14 de outubro de 1963, o Dia do Professor faz referência ao dia em que Dom Pedro I baixou um decreto imperial, criando o ensino elementar no Brasil em 1827, explica o Ministério da Educação (MEC).

Após 120 anos, a data foi transformada em feriado na cidade de São Paulo. Em 1948, a data foi oficializada em Santa Catarina e, por fim, em 1963, a data foi oficializada em todo o país.