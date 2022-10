Senff abre vagas de emprego no sul do país; veja os cargos

O Grupo Senff participa desde 1892 no mercado varejista do Brasil. A sua história possui muita dedicação, permitindo que a empresa alcançasse o reconhecimento de várias instituições financeiras. Veja, a seguir, as vagas de emprego no Sul do país.

Senff abre vagas de emprego no Sul do país

O Grupo Senff está presente no setor varejista do Brasil desde 1892, sendo reconhecido por várias instituições financeiras. Com uma trajetória repleta de dedicação e inovação, é popular no mercado.

A empresa que trabalha desenvolvendo novos negócios e expandindo sua atuação, com soluções financeiras de ponta, está com oportunidades de emprego abertas no Sul do país. Confira os cargos:

Vendedor Externo Jr – Curitiba / PR;

Coordenação de Pós-Venda – Curitiba / PR;

Especialista em LGPD Sênior – Curitiba / PR;

Análise de Compliance Jr – Curitiba / PR;

Análise de Contas e Relacionamento – Guarapuava / PR;

Assistente Contábil – Curitiba / PR;

Análise de Contas e Relacionamento Jr – São Paulo / SP;

Análise de BI Pleno – Curitiba / PR;

Assistente de Vendas Consignado Jr – Curitiba / PR;

Análise de Contas e Relacionamento Pleno – Santa Maria / RS.

Veja também: Martinello abre 13 vagas de emprego no Mato Grosso

Como se candidatar

A Senff trabalha no desenvolvimento de novos negócios e expandem continuamente no mercado varejista. As soluções financeiras oferecidas pela marca são de ponta, para empresas e pessoas. Além disso, atua na segurança e responsabilidade, buscando transformação diária.

Quer encontrar essas e mais oportunidades de emprego? Acesse a plataforma Vagas e veja as informações necessárias para participar do processo seletivo. Se selecionado, a empresa entrará em contato com o candidato.