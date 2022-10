A poupança pode ser parte de um fluxo financeiro pessoal de forma planejada, para isso, é necessário separar seus custos entre fixos e variáveis e analisar o que pode ser modificado na sua rotina.

Separe seus custos e planeje uma poupança de forma gradual

Para viabilizar uma poupança de forma planejada, analise na sua rotina quais são as mudanças possíveis de modo flexível e gradual. Por exemplo, é possível trocar um cartão de crédito comum por uma opção sem tarifas. Dessa forma, estará gerando economia sem abdicar de um importante serviço bancário.

Faça trocas financeiramente viáveis

Sendo assim, considere o seu estilo de vida para realizar trocas viáveis e positivas no seu processo financeiro de elaborar uma poupança. Por exemplo, é possível trocar uma assinatura de TV a cabo por uma assinatura de streaming.

No entanto, dentro do conceito de poupança flexível, é viável poupar os valores economizados, independentemente do quanto for, já que provavelmente economizará valores irrisórios.

Reforce hábitos positivos e sustentáveis

Dessa maneira, estará visualizando o seu processo de forma tangível; o que é muito importante para reforçar hábitos financeiramente saudáveis e sustentáveis. Portanto, faça um controle financeiro de rotina e poupe todos os valores economizados, considerando todas as trocas realizadas dentro do seu estilo de vida.

Estude o mercado e conheça outras opções de investimentos

Além disso, é possível analisar outras possibilidades dentro do mercado de investimentos, já que o mercado oferece diversas opções de renda fixa para que diversifique, como o tesouro direto e o certificado de depósito bancário, por exemplo.

Acompanhe o seu processo de forma objetiva

No entanto, independentemente de se tornar um investidor, elabore um planejamento para modificar o seu processo e acompanhá-lo. Além disso, a poupança como um hábito pode ser um agente facilitador para o questionamento natural dos seus impulsos de compra. Sendo assim, analise na sua rotina o que pode ser modificado de forma periódica.

Controle a sua rotina e defina suas metas de forma periódica

Entretanto, é importante ter clareza de que é possível obter sucesso de forma não linear. Por isso, ainda que o planejamento financeiro fuja do seu ideal, é muito importante que não abdique desse processo.

Uma vez que ao abdicar de planejar suas finanças, estará deixando de planejar os seus objetivos e tornando mais difícil de realizar qualquer outro tipo de planejamento. Portanto, faça um controle de maneira objetiva e conceitue a poupança na sua rotina, considerando hábitos de compra e consumo.