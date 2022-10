Serasa Experian abre vagas de emprego pelo Brasil

A Serasa Experian é uma companhia comprometida a construir uma sociedade mais inclusiva. Essa empresa preza por um ambiente de trabalho em que as pessoas possam equilibrar os seus compromissos com interesses pessoais. Hoje novas oportunidades foram divulgadas.

Serasa Experian abre vagas no Brasil

A Serasa Experian acredita que com o seu trabalho é possível transformar a vida de milhares de jovens pelo Brasil. Por esse motivo, a companhia oferece programas para que as pessoas possam desenvolver suas atividades técnicas e comportamentais.

Essa empresa preza por um ambiente de trabalho em que haja comprometimento, autenticidade e estimulação. Para continuar entregando soluções de qualidade, novas oportunidades foram anunciadas. Confira, a seguir:

Agente de Negócios – Blumenau / SC;

Agente de Negócios – Paranaguá / PR;

Analista Prevenção a Fraude – São Carlos;

Arquiteto de Aplicação – São Carlos;

Analista de Designer – São Carlos;

Especialista de Pricing – São Paulo;

Secretária Executiva – São Paulo;

Executivo Comercial – São Paulo;

Analista de Desenvolvimento de Software – São Paulo;

Especialista Engenheiro de Dados – São Carlos;

Agente de Negócios – Santana;

Executivo Comercial – Belo Horizonte.

Veja também: Huawei abre vagas de estágio pelo Brasil

Como se candidatar

A Serasa Experian é uma companhia que se preocupa com as pessoas e deseja transformar a vida de milhares de jovens pelo Brasil. Os colaboradores da marca atuam desenvolvendo programas para que as pessoas consigam desenvolver atividades técnicas e comportamentais.

Para continuar melhorando a vida das pessoas, novas oportunidades de empregos foram anunciadas pela empresa. Ficou interessado em um dos cargos citados acima? Acesse o site 123empregos e envie seus dados para análise.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.