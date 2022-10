SESI Bahia oferece 395 bolsas de estudo para o Ensino Médio

Foto: Divulgação

O Serviço Social da Indústria (SESI Bahia) está oferecendo 295 bolsas de estudo para o ano letivo de 2023. As vagas são para o Ensino Médio e os interessados podem se inscrever on-line até o dia 18 de novembro.

Para participar, os candidatos devem ter renda familiar de até dois salários mínimos e fazer uma prova, que está prevista para acontecer no dia 11 de dezembro.

As vagas estão distribuídas entre 9 cidades baianas, como Salvador (160), que terá vagas disponíveis nas unidades em Piatã (70), Retiro (70) e Itapagipe (20).

Além da capital, as cidades de Feira de Santana (30), Barreiras (20) e Luiz Eduardo Magalhães (20) também estarão com vagas disponíveis. No mesmo sentido, as unidades de Ilhéus/Itabuna (20), Vitória da Conquista (15), Juazeiro (10) e Camaçari (20) também oferecerão bolsas de estudo.

Todas as informações sobre o processo seletivo, como o calendário de inscrições, provas e resultados, podem ser encontrados no edital da seleção. Os dados também podem ser acessados no site do Instituto Universal de Desenvolvimento Social, organização contratada para realizar o processo.

