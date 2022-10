Setur Penedo participa do Fórum de Turismo Gerais do Mundo

Evento aconteceu na cidade de Tiradentes, em Minas Gerais, e reuniu principais gestores do setor turístico

Secom PMP com Setur Penedo

O Secretário de Turismo de Penedo, Jair Galvão, representou o município no 1º Fórum de Turismo das Vertentes, o Gerais do Mundo, em Tiradentes – MG.

O evento é focado no turismo rural e de experiência, gastronomia, artesanato, roteirização e regionalização de destinos turísticos, marketing digital, agricultura familiar e hotelaria.

Jair Galvão participou do painel ‘O marketing digital como estratégia de diferenciação e consolidação do destino’, juntamente com Ítalo Mendes, secretário Municipal de Turismo de Grão Mogol.

O gestor da Setur Penedo abordou ações, estratégias e projetos para o fortalecimento de destinos turísticos, além de ter explanado o que está sendo desenvolvido e executado na cidade de Penedo.

Para Jair Galvão, Penedo se mostra relevante sempre que é convidado para fazer parte de eventos de nível nacional como o Gerais do Mundo.

“Foi um momento bastante proveitoso, com muito conhecimento e troca de experiências. Apresentamos ideias e também debatemos sobre tecnologia, internet, redes sociais, planejamento e marketing em geral”, explicou Jair Galvão, frisando ainda a oportunidade de aprendizado sobre projetos que podem ser, futuramente, realizados no Destino Penedo.

Texto Thaciana Lima – jornalista e social media Setur Penedo

Edição Secom PMP