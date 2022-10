Seu Caixa Tem está bloqueado? Veja como reativar a conta pelo WhatsApp

O Caixa Tem foi criado em 2020 com intuito de, inicialmente, viabilizar os pagamentos do Auxílio Emergencial. Todavia, atualmente o aplicativo é uma espécie de carteira digital da Caixa Econômica Federal com o oferecimento de vários serviços financeiros.

Por meio da plataforma digital, além de receber os benefícios assistenciais do governo, como o Auxílio Brasil, os correntistas podem pagar contas e boletos, realizar compras online utilizando o cartão de débito virtual, entre outras possibilidades.

Diante tais atributos, o acesso ao aplicativo torna-se indispensável na vida de vários cidadãos brasileiros, inclusive daqueles que são atendidos pelo o maior programa de transferência de renda do país, o Auxílio Brasil.

Sendo assim, em caso de bloqueio do cadastro, o beneficiário deve buscar meios para reabilitá-lo o mais rápido possível. Veja como recuperar o seu Caixa Tem pelo WhatsApp a seguir.

O que pode levar ao bloqueio do Caixa Tem?

Existem alguns motivos que podem levar ao bloqueio do Caixa Tem. Confira:

Mais de um CPF cadastrado no dispositivo;

Ultrapassar o limite de movimentação mensal da conta (R$ 5.000 no mês);

Irregularidades no cadastro;

Suspeita de fraude ou quebra dos termos de uso do aplicativo;

Mesmo CPF cadastrado em mais de um celular.

Como desbloquear o Caixa Tem pelo WhatsApp?

Veja o passo a passo:

Baixe o aplicativo Caixa Tem, disponível para Android e iOS; Acesse sua conta com seu CPF e senha; No menu do aplicativo encontre a opção “Liberar Acesso”; O usuário será encaminhado por meio no sistema de ajuda automática. Clique no ícone disponível e acesse o link gerado para iniciar uma conversa no WhatsApp; Feito isto, basta seguir as orientações para envio dos documentos necessários para desbloquear o Caixa Tem.

De acordo com a Caixa, o processamento da ação pode demorar até 48h. Caso o acesso não seja liberado após esse período, a indicação é procurar uma agência da instituição financeira. Na ocasião, será necessário apresentar um documento de identificação oficial para autorizarem o dispositivo.

Atualização do Caixa Tem

Na tentativa de não perder o acesso ao aplicativo, é importante deixar o cadastro sempre atualizado. Desse modo, para ter acesso a todas as funções do aplicativo é importante mantê-lo sempre atualizado. Veja como abaixo:

Abra o aplicativo Caixa Tem; Faça login com CPF e senha; Vá em “Atualize seu cadastro” (esteja com seus documentos em mãos); Toque em “Entendi, vamos começar”; Na próxima tela, confirme seus dados (o app mostrará primeiro seu endereço; se estiver atualizado, clique em “Sim, está correto”, se não vá em “Meu endereço mudou); Feito isto, informe se nasceu no Brasil ou não e clique em “Próximo”; Em seguida, toque em “Entendi, vamos lá” e informe sua fonte de renda, valor, há quanto tempo recebe, profissão e patrimônio; Ao finalizar, clique em “Próximo” e aperte em “Confirmar” caso os dados estejam corretos; Para validar o seu cadastro, toque em “Continuar” e escolha qual documento será enviado; Depois, clique em “Continuar” novamente e siga as instruções das próximas telas para envio das imagens.

Pronto! Após atualizar o seu cadastro, o Caixa Tem irá desbloquear o acesso aos recursos da conta em até 48 horas.