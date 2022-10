Seu Jorge é alvo de ataques racistas durante show em Porto Alegre

Foto: Reprodução / Redes Sociais

O cantor Seu Jorge foi alvo de ataques racistas, na sexta-feira (14), durante um show realizado no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. De acordo com diversos relatos nas redes sociais, ele teria sido chamado de “vagabundo” e “safado”, e na sequência escutado gritos imitando macacos.

A situação aconteceu no momento é que o cantor levou ao palco um jovem negro para tocar cavaquinho e discursado contra a maioridade penal e os assassinatos de outros jovens negros moradores de comunidades pobres.

A equipe do artista foi procurada pelo jornal O Globo, e eles informaram que não iriam “se manifestar sobre o ocorrido”. Ainda de acordo com o jornal, o Grêmio Náutico União não se pronunciou neste domingo (16). Foi informado de que era melhor ligar na segunda-feira pois ninguém da diretoria estava disponível.

O artigo 140, parágrafo 3º, do Código Penal, estabelece a pena de reclusão de um a três anos e multa, além da pena correspondente à violência, para quem comete o crime de injúria racial. Este crime geralmente está associado ao uso de palavras depreciativas ou violência em relação “a raça, cor, etnia, religião, origem ou a condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência raça ou cor com a intenção de ofender a honra da vítima”, conforme redação do Código Penal.

Nas redes sociais do clube, o show foi anunciado como parte da reinauguração do “Salão União, localizado na sede Alto Petrópolis (Av. João Obino, 300). O Salão já foi palco de grandes eventos do Clube, como os tradicionais Bailes de Debutantes, Festas de Carnaval Infantil, entre outras celebrações.” Até dia 30 de setembro, os ingressos custaram, para sócios, R$ 450; para não sócios, R$ 585. A partir de 1 de outubro, associados pagaram R$ 500; não associados, R$ 650.

Ontem à noite, Seu Jorge fez show em jantar de reinauguração de um dos espaços do Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Segue o relato de mais um caso isolado do Mississipi brasileiro: pic.twitter.com/T8ddtMDXQn — Viaro🚩 (@Prof_Viaro) October 15, 2022

