Seu Jorge fala pela 1ª vez sobre ataques racistas em show

Foto: Reprodução/ YouTube

O cantor Seu Jorge falou pela primeira vez sobre os ataques racistas durante um show realizado em Porto Alegre, na última sexta-feira (14).Em vídeo, o veterano relata toda situação vivida enquanto se apresentou no clube Grêmio Náutico União (GNU).

Contratado para se apresentar na reinauguração do Salão União, o artista disse ter sido xingado e vaiado enquanto subiu no palco, além de ter ouvido o público imitar macacos.

“Quando chegou no final do show, eu sai do palco. Quando cheguei atrás do palco, eu começo a escutar muitas várias e xingamentos. Por conta disso, eu percebi não seria possível voltar para fazer o famoso “bis”, mas sozinho retornei ao palco e, de maneira respeitosa, agradeci a presença de todos e me retirei do local do show. Na verdade, o que eu quero dizer aqui é que não reconheci a cidade que aprendi amar e respeitar. Na verdade, o que eu presenciei foi muito ódio gratuito e muita grosseria racista.” Seu Jorge

Na gravação, Seu Jorge alerta para o fato de não ter uma pessoa preta entre a plateia que foi ao Grêmio Náutico União para assistir sua apresentação. O cantor relata que sentiu como se os funcionários do clube, os únicos negros do espaço, além dele, tivessem sido aconselhados a não olhar para ele.

“Particularmente, não percebi nenhuma pessoa negra no jantar. As pessoas negras que encontrei foram somente os funcionários. Ouvi dizer que eles estavam proibidos de olhar para mim ou falar comigo quando eu chegasse no local, mas o importante é que no final do show eu falei com todo mundo, abracei e tirei foto com todo mundo”, falou.

O episódio fez com que o veterano não reconhecesse o local que aprendeu a respeitar e criou uma relação de carinho. “Não era a cidade que eu reconheci a cidade que eu comecei a amar e respeitar. Não era a cidade que eu conhecia”.

No vídeo, Seu Jorge ainda agradece ao carinho recebido de parte dos fãs porto-alegrenses. “Ao povo negro do Rio Grande do Sul e de toda a região do Sul, quero dizer que amo todos vocês, e admiro, respeito. E digo também que estamos mais unidos do que nunca e que vamos vencer essa guerra que segrega o nosso povo à miséria e à falta de oportunidade no Brasil”.

O caso está sendo investigado pela Delegacia de Polícia de Combate à Intolerância, após diversas denúncias feitas pelo público presente no show. Ao g1, a delegada Andréa Mattos, titular da delegacia, afirmou que o clube se dispôs a fornecer as imagens para a análise do caso.

“Estamos entregando hoje [segunda] um ofício ao clube para que ele nos forneça as imagens do show. Porque daí sim teremos condições de começar a identificar as pessoas. Chamaremos algumas testemunhas para que nos auxiliem na identificação.”

Entenda o caso

O cantor Seu Jorge, de 52 anos, relatou em suas redes sociais ter sido alvo de ataques racistas durante um show em Porto Alegre, na última sexta-feira (14).

Além do artista, o público que compareceu ao evento reforçou a denúncia feita pelo cantor. Em depoimentos nas redes sociais, internautas afirmaram terem ouvido o veterando sendo xingado de “vagabundo” e chamado de “preguiçoso”.

Por meio de nota, o espaço do show lamentou o episódio e afirmou que caso seja comprovada a denúncia, os envolvidos serão responsabilizados.

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.