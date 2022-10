Shayan após expulsão de ‘A Fazenda 14’: ‘Me agrediram’

Foto: Reprodução / Redes sociais

Shayan não está nada feliz com a sua expulsão de ‘A Fazenda 14’. O ex-peão utilizou suas redes sociais nesta sexta-feira (21), para se posicionar sobre. O ex-‘Casamento às Cegas – Brasil’ se mostrou insatisfeito com a decisão da direção do reality show rural.

“Me agrediram, e eu tive uma reação automática de medo. Eu não estou nada feliz, mas se foi a vontade de Deus isso acontecer, era para acontecer. Eu não sei o que vai acontecer daqui em diante. O que Deus quiser vai acontecer, eu tenho muita fé. Obrigada a todo que torceram por mim, continuem torcendo. Não é fácil”, disse o iraniano.

Entenda como foi a expulsão

Tiago Ramos e Shayan Haghbin foram expulsos de ‘A Fazenda’ após se envolverem em uma enorme confusão na madrugada desta sexta-feira (21).

A saída dos participantes, rivais no jogo, foi motivada pela briga que teve início logo após o resultado da última roça. Ao retornar para a sede, o iraniano provocou os peões do grupo A, chamando o grupo de “otários” e “pedaços de merda”.

As ofensas foram retrucadas por Vini, Tiago e Bia, que partiram para cima do ex-peão, neste momento ainda sem agressão física. Os ataques começaram com uma “guerra” de cuspe.

Logo após a retorno de Deolane, com o resultado final, Tiago e Shay voltaram a trocar farpas e desta vez com agressões físicas, tapas, cotoveladas e empurrões. A confusão escalonou de tal forma que os “ninjas”, seguranças do reality, precisaram intervir para separar os participantes. Assista aos vídeos abaixo:

A AGRESSÃO DO SHAY NO TIAGO AO VIVO #EliminaçãoAFazenda pic.twitter.com/oGfSn5IsKn — tai (@badgalmom) October 21, 2022

