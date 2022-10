Sheila Mello faz agachamento no limite e ostenta corpão: ‘Empenho’

Foto: Reprodução/Instagram

Sheilla Mello apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (25) para compartilhar um pouco do treino na academia de casa.

Por meio dos stories do Instagram, a eterna loira do Tchan ostentou o corpão ao fazer agachamentos com peso. Ela apareceu com uma calça legging azul e top preto que deixaram o bumbum em evidência.

“Treino foi em casa hoje! Mas com empenho. E agora partiu arrumar as malas que o dia está corrido!”, escreveu a musa na legenda da foto.

Aos 44 anos, Sheila Mello é adepta dos treinos e boa alimentação para garantir a ótima forma e o tanquinho em dia. Veja o clique:

Em família

Sheila Mello apareceu no maior clima de romance com o namorado, o ex-tenista João Feijão. Dessa vez, além do amado, a loira apareceu com a filha dele, Amora.

Na publicação, postada no perfil do Instagram, a externa loira do Tchan disse que matou as saudades da pequena e, de quebra, mostrou que já é da família do namorado.

“Olha só quem estava com a gente ontem à tarde. Estava cheia de saudades dessa gostosa”, escreveu na legenda da publicação. Pouco antes, a dançarina se despediu do destino paradisíaco de Caraíva, na Bahia.

