Shopping Bela Vista inaugura decoração natalina neste domingo

Foto: Divulgação

O Shopping Bela Vista inagura, no domingo (23), a nova decoração natalina de 2022. O tema escolhido foi a Bela Fábrica de Doces, e a programação contará com corpo de baile da Cia On Broadway, show de luzes, efeitos especiais, personagens temáticos e claro, com o bom velhinho.

O evento será aberto ao público, às 18h, na Praça Central (L1) do shoppin. Após o evento, o público pode desfrutar de uma enorme e bela fábrica de doces, seguida de uma vila temática com parque composto com roda gigante em formato de doces, carrossel de cupcake, árvore de Natal com escorregadeira, uma casa de doces com piscina de bolinhas, além da árvore de Natal principal que chega a 15 metros de altura toda ornamentada com pirulitos, biscoitos, cupcakes, sorvetes, roscas natalinas, laços, flores e milhares de lâmpadas de Led.

A interatividade ficará por conta de uma enorme Ursa Confeiteira Animatrônica, de 3 metros e meio de altura, com tecnologia de animação ao vivo, recursos de som, microcâmeras e voz, que fará o contato e interação direto com os visitantes do shopping.

Para este Natal, o Shopping Bela Vista traz um investimento de 2.5 milhões, que incluem campanha, decoração, contratação de mão de obra, promoção e o espetáculo da chegada do Papai Noel, gerando mais de 200 empregos diretos e indiretos. A produção da festa é assinada, pelo nono ano consecutivo, por Lícia Fabio Produções e os figurinos são elaborados pelo renomado estilista baiano Fábio Sande.

Foto: Divulgação

Inclusão

Na sexta (21), o shopping realizou uma sessão especial, e em primeira mão, para 20 crianças com transtorno do espectro autista, da Clínica Assistiva. Em um ambiente mais silencioso e tranquilo com o shopping fechado, as crianças puderam conhecer e aproveitar todas as atrações da decoração A Bela Fábrica de Doces.

“Promovemos essa vivência única para essas crianças após o fechamento do empreendimento porque nesse período, como as lojas estão fechadas, o ambiente é mais calmo e com menos ruídos, e assim foi possível proporcionar maior conforto e diversão para as crianças e suas famílias, com toda a atenção que elas merecem”, explica a gerente de Marketing do Shopping Bela Vista, Juliana Brandão.

Leia mais sobre Natal no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.