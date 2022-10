Shoulder abre vagas de EMPREGO pelo Brasil

A Shoulder iniciou suas atividades em 1980. Com mais de 40 anos, a empresa tem orgulho de contar com profissionais com o objetivo de transformar a vida das pessoas pelo país. Hoje novas oportunidades foram divulgadas. Confira.

Shoulder abre vagas de emprego no Brasil

A Shoulder é uma empresa em constante inovação e, assim que expandiu para outras cidades, ganhou espaço no mercado de moda feminina. Com mais de 60 lojas e 1000 colaboradores, novas vagas foram divulgadas.

Para se transformar em uma grande marca no mercado, a contratante precisou de colaboradores responsáveis e inovadores ao seu lado. Confira, a seguir, novos cargos e suas localidades:

Ajudante Geral de Acabamento – São Paulo / SP;

Ajudante Geral de Almoxarifado – São Paulo / SP;

Ajudante Geral de Cortes de Tecido – São Paulo / SP;

Apoio de Loja – Goiânia / GO;

Apoio de Loja – Tijucas / SC;

Aux. de Expedição – São Paulo / SP;

Costureira – São Paulo / SP;

Especialista de Compras e Contratos – São Paulo / SP;

Estilista de Acessórios – São Paulo / SP;

Estágio em Finanças – São Paulo / SP;

Operador de Loja – Curitiba / PR;

Vendedor – Belo Horizonte / MG.

Como se candidatar

A Shoulder faz questão de contratar pessoas apaixonadas, que trabalham arduamente para entregar os melhores resultados.

Os candidatos devem mostrar foco no cliente, energia para alcançar os resultados, cabeça criativa e paixão pela área de varejo e moda.

Hoje a empresa anunciou novos cargos em diferentes setores e regiões. Quer participar do processo seletivo? Acesse a plataforma oficial da companhia e envie seu currículo.

