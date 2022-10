Show de Bonnie Tyler em Salvador recebe ponto de venda físico de ingressos

Foto: Divulgação

Com turnê mundial em comemoração aos 50 anos de carreira, Bonnie Tyler se apresenta em Salvador, no dia 27 de novembro, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, às 19h.

Os ingressos que estão à venda por meio do site Ingresso Nacional, agora podem ser encontrado também em pontos físicos na capital baiana.

O público poderá garantir o acesso ao show nas unidades da BRAVO Burguer & Beer, localizadas em Alphaville, Barra, Horto Florestal, Pituba e Shopping da Bahia.

Os valores são de R$240 (inteira) e R$120 (meia) para a plateia, no primeiro lote. Já o primeiro lote do camarote custa R$400 (inteira) e R$200 (meia).

“Eu já me apresentei em todo o mundo e ainda amo subir ao palco e divertir meus fãs fantásticos! Era a hora certa de voltar ao estúdio, mas queria marcar 50 anos de atuação com algo realmente especial. E fiz exatamente isso: o novo material em Between the Earth and the Stars está incrível!”, disse a cantora sobre a nova turnê.

No show, não irão faltar hits que marcaram a carreira de Bonnie Tyler como “It’s a Heartache”, “Making Love”, Holding Out For a Hero”, “Lost In France” e “Total Eclipse Of The Heart”.

Serviço:

SHOW – BONNIE TYLER

Quando: 27 de novembro de 2022

Horário: 19h

Onde: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Quanto: 1° Lote: Plateia R$ 240,00 (inteira)/ R$ 120,00 (meia)

Camarote R$ 400,00 (inteira)/ R$ 200,00 (meia)

Vendas: Ingresso Nacional

Bravo Burguers (Alphaville | Barra | Horto Florestal |Pituba | Shopping da Bahia)

Classificação Indicativa: 14 anos

Coprodução: BossX Entertainment e FG Music

Realização: Carambola Produções

