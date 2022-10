Show de Chico Buarque em SSA tem últimos ingressos à venda

Foto: Reprodução / Redes sociais

O show de Chico Buarque, marcado para o dia 13 de novembro, está com últimos ingressos à venda. O cantor e compositor traz para a capital baiana a turnê “Que Tal um Samba?”. A apresentação acontece na Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA). Os bilhetes estão disponíveis no site.

O artista também vai fazer show em Salvador nos dias 11 e 12 do mesmo mês. Os ingressos para as datas já estão esgotados. A cantora Mônica Salmaso fará participações especiais com o carioca.

O show recebe o nome do single inédito do veterano, “Que Tal Um Samba?”, uma composição de Geraldo Pereira. Ouça abaixo:

O projeto traz Daniela Thomas no cenário, Maneco Quinderé na iluminação, Cao Albuquerque nos figurinos e maestro Luiz Cláudio Ramos na direção musical e arranjos.

Além de Salvador, a turnê passará por João Pessoa, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Fortaleza, Brasília, São Paulo e Recife.

