Show do Padre Fábio de Melo em Salvador anuncia virada de lote

Foto: Divulgação

O show do padre Fábio de Melo na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, anunciou a virada de lote dos ingressos para a segunda-feira (31).

A apresentação acontece no dia 18 de novembro, a partir das 18h e apresenta a turnê “Este Sou Eu”, que revisita importantes momentos da música religiosa e popular brasileira.

A partir da virada de lote, os ingressos custarão R$150 (inteira) e R$75 (meia) e poderão ser adquiridos por meio do Sympla ou, presencialmente, pela Bilheteria do TCA.

Entre as canções escolhidas para o show estão “Nas Asas do Senhor”, “Onde Deus Possa Me Ouvir”, “Trem Bala”, “Deus Cuida de Mim”, “Tudo é do Pai”. “Era Uma Vez” e “Este Sou Eu”, esta última a nova música de trabalho.

Ao longo dos 25 anos de carreira, Padre Fábio de Melo venceu mais de 3 milhões de cópias de discos, além de 3,5 milhões de livros. Em dezembro de 2019, entrou no ranking do instituto QualiBest como um dos maiores influenciadores digitais do país.

SERVIÇO

Show Padre Fábio de Melo

Data: 18 de Novembro

Local: Concha Acústica do Teatro Castro Alves

Horário: 18h

Duração: 85 minutos

Classificação Indicativa: 16 Anos

Vendas: sympla.com.br e bilheteria do teatro

VALORES 1º LOTE até dia 30 de Outubro

Arquibancada: R$ 130,00 (inteira) / R$ 65,00 (meia)

Camarote: R$ 240 (inteira) / R$ 120 (meia)

VALORES 2º LOTE

Arquibancada: R$ 150,00 (inteira) / R$ 75,00 (meia)

Camarote: R$ 300 (inteira) e R$ 120 (meia)

Leia mais sobre Agenda Cultural no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.