‘Show dos Famosos’ é suspenso do ‘Domingão Com Huck’, diz colunista

Parece que o quadro “Show dos Famosos” está com os dias contados no “Domingão Com Huck”. Segundo informações de Gabriel Vaquer, do ., a atração entrou na geladeira da Globo e não será produzido este ano.

A última edição do quadro foi ao ar no final de 2021 e teve Gloria Groove como grande campeã. Após a repercussão, a cantora acabou entrando na mira do Multishow, que a contratou para comanda o “Música Boa ao Vivo”.

Segundo o colunista, a volta do programa em 2023 ainda está sendo discutida na emissora, mas o “Show dos Famosos” pode ser cancelado definitivamente e deixar espaço para uma outra atração.

O formato estreou em 2017, quando o apresentador Faustão ainda comandava as tardes de domingo da emissora. Após Huck estrear no lugar, o quadro foi ao ar para cumprir contratos prévios de patrocínio.

Ainda segundo a reportagem, a ideia inicial era fazer uma nova temporada entre os meses de novembro e dezembro para aproveitar a audiência dos jogos da Copa do Mundo.

Porém, tudo foi descartado para levar pautas mais quentes ao programa, incluindo a repercussão dos jogos e novas temporadas do “Quem Quer Ser Um Milionário” e “Acredite Em Quem Quiser”.

Para o colunista, a Globo afirmou que “não há previsão do quadro para este ano”.

