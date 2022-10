Shows e oficinas movimentam a programação do Festival de Música de Penedo

Secom PMP com Divulgação

O Festival de Música de Penedo cria oportunidades de aprendizado e promove apresentações culturais gratuitas e abertas ao público que movimentam a cidade até a noite deste sábado, 22.

O quarto e último dia do festival consolidado no calendário anual de eventos da Prefeitura de Penedo e do Governo de Alagoas leva, a partir das 20 horas, ao Centro de Convenções Zeca Peixoto o pianista Lucas Thomazinho (SP) e a seção de cordas da Orquestra Sinfônica da Ufal.

Antes do encerramento oficial, haverá a finalização das oficinas, o 2º Fórum de Mulheres na Música e o 1º Fórum Afro-brasileiro Musical do Velho Chico. A música volta a tomar conta do Centro Histórico com o som dos instrumentos de percussão, às 16 horas.

Em seguida, a Cia Vidança se apresenta no Largo São Gonçalo, onde mulheres assumem o comando da festa com a programação O Palco é Delas, até às 20 horas. Na noite de ontem, o frevo dos Maestros Spok e Mozart Vieira deram o tom do festival.

Os mestres da Noite Pernambucana fizeram a festa após a 1ª Mostra de Música Autoral Velho Chico, realizada no auditório do Centro de Convenções, onde 14 artistas selecionados em edital apresentaram seu talento, ao vivo e no palco.

O coordenador-geral do Festival de Música de Penedo, Professor Marcos Moreira, revelou que esta foi a melhor edição de todos os anos. “Graças a Deus, em todos os espaços do festival tem público, tem gente prestigiando o evento e esta é a maior e melhor edição do festival”, declarou, satisfeito com o resultado da mostra.

“Foi muito gratificante para nós o resultado dessa mostra. Foram mais de 40 pessoas inscritas e nós estamos aqui com uma ótima seleção do que foi o edital, que foi importante para mostrar os novos talentos, como também músicos profissionais que queriam mostrar suas canções autorais”, concluiu.

Antes do shows da Mostra, o saxofonista Derico Sciotti e o guitarrista Ricardo Lopes fizeram um concerto aberto que extasiou a plateia e prendeu os olhares. Canções dos artistas Pixinguinha e João Gilberto compuseram o repertório do duo e, a cada música, Derico explicava o contexto e o cenário sociopolítico e a história de sua criação.

Concertos internacionais e show de pernambucanos

Ainda na sexta-feira, 21, foram realizados concertos com músicos brasileiros e internacionais. No salão principal da Igreja de Santa Maria dos Anjos, no convento franciscano de Penedo, o Imperial Coro de Penedo, sob a regência de Patrícia Albuquerque, se apresentou com o Grupo de Música Antiga Iberian Ensemble, de Portugal.

O segundo concerto aconteceu no Solar Atlântico, com o música Ezequias Lira, que há anos toca violão. O momento foi de apresentar técnicas de violão, realizar concerto com instrumentos de corda e a mostrar a relevância desse objeto tão potente.

À noite, as ruas históricas de Penedo foram tomadas pela energia do frevo, do frevo e da folia. A regionalidade musical encheu a arquitetura barroca da cidade de mais cor e confete. Essa sensação pôde ser sentida durante a apresentação do maestro e cantor pernambucano Mozart Vieira e banda, com a participação especial dos artistas Sebastian Silva e o maestro Spok. A noite festiva ocorreu no Largo da Igreja de São Gonçalo.

O Festival de Música de Penedo é uma realização da UFAL através do Centro de Musicologia de Penedo, em parceria com Governo de Alagoas e Prefeitura de Penedo, Patrocínio SEBRAE Parceiros: Lamus – Laboratório de Musicologia, Cesem – Cnetro de Estudos de Sociologia e Estética Musical, Confederação Musical Portuguesa, Arizon State University, Miami University, República Portuguesa, Bureau de Comunicação Comunitária, Keka Rabelo Comunicação e Agerrp-UFAL (Agência Experimental de Relações Publicas da UFAL).

Texto – Jamerson Soares/Bureau de Comunicação, com edição de Fernando Vinícius/Secom PMP

Fotos – Deywisson Duarte – Secom PMP