Sicredi: Nova promoção sorteia diversos prêmios em dinheiro; veja como participar

Neste mês, a Sicredi lançou a promoção “Poupança Premiada Sicredi”, que está sorteando prêmios semanais no valor de R$ 5.000. No total, são mais de R$ 2,5 milhões que serão sorteados nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Além disso, em dezembro a empresa realizará o grande sorteio final, com prêmio de R$ 1 milhão.

“A poupança é uma modalidade simples, com liquidez e é isenta de impostos para a pessoa física. A campanha é um incentivo a mais para o associado iniciar uma reserva financeira que pode ser construída visando objetivos de curto, médio ou longo prazo, ou ainda, que pode ser um auxílio em períodos de orçamento mais complicado”, informou a gerente de Desenvolvimento de Negócios da Central Sicredi, Adriana Zandoná França.

Como participar do sorteio?

De acordo com a empresa, a cada R$ 100,00 aplicados na poupança do Sicredi, o associado ganha um número da sorte e já participa de forma automática. No entanto, é importante salientar que os associados que optaram pela aplicação na modalidade programada e possuem débito automático na conta, têm o dobro de chance de ser premiado.

Os sorteios serão realizados pela loteria federal e os cupons dos vencedores poderão ser consultados por meio do site da campanha da empresa. Até o momento, 100 associados já foram premiados.

Ganhe até R$ 1 mil com ESTE novo programa do Banco Inter

Atualmente, os bancos digitais chegaram e ganharam conta do mercado. Isso ocorre porque várias dessas instituições contam com inúmeras vantagens em relação aos serviços disponíveis nos bancos tradicionais. Não é difícil encontrar algumas promoções que garantem ótimos benefícios para os clientes. Neste momento, por exemplo, o Banco Inter conta com programa de indicação que gera um pagamento de R$ 10 para os clientes. O limite dessa oferta é de até R$1.000.

A princípio, é importante destacar que a promoção tem a denominação de Indique e Ganhe e ela tem ligação com o Banco Inter. A previsão é que essa grande novidade dure até o fim de 2022. Quer saber como participar? Então continue conosco!

Você pode ganhar até R$1.000,00 agora: Banco digital Inter tem promoção

O Banco Inter, empresa de tecnologia brasileira, fundada em 1994 e com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, é um dos primeiros bancos digitais do Brasil. Atualmente, além de serviços financeiros, oferece também promoções para os seus clientes. Atende em 99% dos municípios do país, tendo mais de 4 mil colaboradores e mais de 20 milhões de usuários.

Em primeiro lugar, vale frisar que a promoção Indique e Ganhe do Inter começou no fim de agosto, com previsão de término até 31 de dezembro. De acordo com as regras da promoção, para participar será necessário ter conta no banco, ou seja, ser cliente.

A promoção que permite até R$1.000,00 do Banco Inter funciona da seguinte maneira: os clientes podem indicar amigos, conhecidos, parentes, que ainda não tenham conta no Inter, para abrir uma conta no banco digital. Se algum desses receber a indicação e criar uma conta no banco, você ganha em sua conta um total de R$10,00.

Ademais, uma informação importante. O valor é cumulativo e você pode indicar até 100 amigos. Em outras palavras, isso significa que cada pessoa poderá receber em sua conta aé R$ 1.000,00 com essa promoção. Isso se os 100 conhecidos criarem uma conta no banco digital. É o que se chama de ‘cashback extra’.