Silvero Pereira celebra cena de beijo gay em ‘Pantanal’

Foto: Reprodução / TV Globo

Silvero Pereira usou as redes sociais para celebrar a cena de beijo gay no último capítulo de ‘Pantanal’. A novela das nove chegou ao fim na noite de sexta-feira (7).

O autor da trama, Bruno Luperi repetiu a versão original do folhetim que foi ao ar primeiramente em 1990 na extinta TV Manchete, mas inovou em diversas cenas, como a troca de carinho homoafetivo entre os personagens Zaquieu (Silvero Pereira) e Zoinho (Thommy Schiavo).

O beijo aconteceu durante o casamento triplo de José Leôncio (Marcos Palmeira) e Filó (Dira Paes); Irma (Camila Morgado) com José Lucas (Irandhir Santos); e Tadeu (José Loreto) e Zefa (Paula Barbosa). ]

“Em 2005 foi vetado o beijo entre peões na TV aberta. 2022 fizemos história com esse beijo que foi aceito com muito amor pelo público”, escreveu ele em seu perfil no Twitter. Relembre a cena abaixo:

Em 2005 foi vetado o beijo entre peões na TV ABERTA.

2022 fizemos história com esse beijo que foi aceito com muito amor pelo público #pantanal https://t.co/gqEiowFLZJ — 💉Silvero VACINADO💉 (@silveropereira) October 8, 2022

Vale destacar que na versão original, Zaquieu terminou a trama sem encontrar um amor. Recentemente, o ator escreveu uma carta e despedida emocionante no seu Diário do Nordeste. “Esse sentimento de nostalgia gostosa não é só meu, mas também de tantos parceiros de trabalho e milhares de brasileiros, que também fizeram com que essa produção fosse um grande sucesso”, escreveu.

“O que nossa equipe viveu em Pantanal será uma experiência para toda a vida. Tenho certeza que anos e anos passarão e mesmo que muitos de nós demore a se reencontrar, no dia que acontecer será um olhar de carinho, de uma memória cheia de paixão por tudo que fizemos, que construímos até o último dia. Pantanal, antes de estrear, já veio cheio de expectativas e, certamente, superou todas elas. Ela fecha esse ciclo com a certeza de que novela ainda é uma paixão nacional”, completou ele.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.