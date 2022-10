Simaria sobre carreira solo: ‘Vou botar para lascar’

Foto: Reprodução / TV Globo

Simaria vai entregar alguns detalhes sobre sua carreria solo. Em entrevista que vai ao ar no Fantástico, no próximo domingo (7), a cantora baiana contará à jornalista Renata Ceribelli que está preparando diversas novidades.

Aos risos, a ex-dupla de Simone disse que será: “Uma mistura de Hebe Camargo, Dercy Gonçalves, Lolita Rodrigues e Nair Bello. Vou botar pra lascar, galera. Quando eu voltar… Vai demorar um pouquinho, assim, que eu vou cuidar dos meus filhos, da minha saúde e tal. Mas quando eu voltar, meu amor, vocês se preparem que quatro dessa mulherada juntas, quem é que aguenta, Brasil?”

Nova fase de Simone

O fim da dupla Simone e Simaria não quer dizer que é o fim da parceria entre as irmãs, que ganharam o Brasil com grandes sucessos no sertanejo. Quase dois meses após o anúncio da separação, Simone Mendes voltou a falar sobre a decisão das artistas, que já era esperada pelos fãs, porém, que foi muito sentida pelos admiradores.

“Eu tenho um amor e um carinho enorme por tudo que eu vivi dentro desses 30 anos junto com a minha irmã… Como todo mundo tem um ciclo na vida, acredito que os ciclos se iniciam e se encerram, e assim aconteceu comigo e minha irmã. Mas a parte boa disso tudo é que nós estamos felizes com as nossas escolhas.”

A grande estreia de Simone deve acontecer a partir de novembro, já com a nova identidade visual. “Nesse momento o que já foi feito: a escolha da logomarca do meu novo nome, compra de um novo material, a seleção de músicas está acontecendo… Então, é a partir de novembro que começo a entrar em estúdio com produtor musical (Eduardo Pepato), banda e com todas essas coisas que separamos”.

