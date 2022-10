Simone Mendes é acusada de ser pivô de fim de casamento de 13 anos

Foto: Reprodução/ Instagram

A confusão envolvendo a imagem da cantora Simone Mendes não passará em branco. A artista, que foi apontada como amante de um internauta e acusada de acabar com um casamento, afirmou que entrará na Justiça contra o responsável pelo perfil falso que causou toda situação.

“Esse Instagram que usa minha imagem pra ficar se passando por mim criando situações absurdas como essas, aguarde! Aguarde! Vai dar ruim pra tu!”, avisou ela.

Quase dois dias após o caso ganhar as redes sociais, a baiana falou sobre a situação da internauta que terminou um casamento de 13 anos, após o marido afirmar que estava se relacionando com a sertaneja.

De acordo com a sertaneja, a história tinha até a data para o término do casamento dela. “Estava vendo as matérias falando do caso do homem que deixou a mulher dele, casamento de 13 anos, por conta de um Instagram fake se passando por mim. O fake dizia que eu ia me separar em dezembro para ficar com esse rapaz. Me evite, me ignore, me economize.”

A fã, que não teve a identidade revelada, ainda ganhou um recado de Simone:

“Miga tem uma parte boa nessa história, você descobriu que ele não vale nada. Ai é bom, porque você já não perde mais tempo com essa pessoa”.

Simone é casada com o empresário Kaká Diniz há 9 anos. Juntos, os dois são pais de Henry, de 7 anos, e Zaya de 1.

