Simony comemora resultado de tratamento contra o câncer: ‘Cura’

Simony apareceu nas redes sociais na madrugada deste domingo (16) para compartilhar uma notícia mais que especial com os seguidores. A cantora, que está em tratamento contra o câncer, comemorou o resultado de uma etapa do tratamento.

Em um clique onde aparece ajoelhada, ela revelou que o tumor teve uma diminuição significativa com a primeira parte do tratamento e agradeceu a Deus e a equipe médica.

“Sim, esta é uma foto de agradecimento. O tumor diminuiu mais de 50%, agora o restante é com a radioterapia. Obrigada Deus, obrigada. Obrigada toda a equipe do Dr. Fernando Maluf! Ganhei mais uma família”, iniciou Simony.

Careca por conta do tratamento, a cantora revelou que usa prótese capilar, mas não se acostumou com ela. “Resolvi passar por esse tratamento com foco na minha cura e estou no caminho dela. Não é fácil se olhar no espelho e não se reconhecer. 13kg, inchada, carequinha. Somos fortes! Só quem passa por esse tratamento sabe”, continuou.

Por fim, Simony agradeceu as orações e torcida pela recuperação dela, além de adicionar um lembrete sobre a publicação feita.

“Obrigada por todas as orações. Estamos chegando lá. Amo vocês meus filhos, vocês estão sendo muito importantes em tudo. Meu marido, minha mãe guerreira. A Manu que tem cuidado da minha casa enquanto não estou total aqui, Dr. Ana Helena e todos vocês por tanto, por muito, por todas as orações, amo vocês. Esse post não é sobre cabelo, é sobre cura”, finalizou.

