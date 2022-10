SIN: Sistema Interligado Nacional  – Notícias Concursos

O sistema de produção e transmissão de energia elétrica do Brasil é um sistema hidro-termo-eólico de grande porte, com predominância de usinas hidrelétricas e com múltiplos proprietários, de acordo com informações do site oficial do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

SIN: Sistema Interligado Nacional

De acordo com definição oficial, o Sistema Interligado Nacional (SIN) é constituído por quatro subsistemas: Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e a maior parte da região Norte.

A interconexão dos sistemas elétricos, por meio da malha de transmissão, propicia a transferência de energia entre subsistemas, permite a obtenção de ganhos sinérgicos e explora a diversidade entre os regimes hidrológicos das bacias.

A integração dos recursos de geração e transmissão permite o atendimento ao mercado com segurança e economicidade, destaca o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

Usinas hidrelétricas

A capacidade instalada de geração do Sistema Interligado Nacional (SIN) é composta, principalmente, por usinas hidrelétricas distribuídas em dezesseis bacias hidrográficas nas diferentes regiões do país.

Nos últimos anos, a instalação de usinas eólicas, principalmente nas regiões Nordeste e Sul, apresentou um forte crescimento, aumentando a importância dessa geração para o atendimento do mercado, explica o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS).

As usinas térmicas, em geral localizadas nas proximidades dos principais centros de carga, desempenham papel estratégico relevante, pois contribuem para a segurança do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Essas usinas são despachadas em função das condições hidrológicas vigentes, permitindo a gestão dos estoques de água armazenada nos reservatórios das usinas hidrelétricas, para assegurar o atendimento futuro.

De acordo com informações do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), os sistemas de transmissão integram as diferentes fontes de produção de energia e possibilitam o suprimento do mercado consumidor.

Estudos e objetivos

Para o exercício de suas atribuições legais e o cumprimento de sua missão institucional, o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) desenvolve uma série de estudos e ações exercidas sobre o sistema e seus agentes proprietários para gerenciar as diferentes fontes de energia e a rede de transmissão, de forma a garantir a segurança do suprimento contínuo em todo o país, com os objetivos de:

(a) promover a otimização da operação do sistema eletroenergético, visando ao menor custo para o sistema, observados os padrões técnicos e os critérios de confiabilidade estabelecidos nos Procedimentos de Rede aprovados pela Aneel;

(b) garantir que todos os agentes do setor elétrico tenham acesso à rede de transmissão de forma não discriminatória; e

(c) contribuir, de acordo com a natureza de suas atividades, para que a expansão do Sistema Interligado Nacional (SIN) se faça ao menor custo e vise às melhores condições operacionais futuras, de acordo com informações oficiais.