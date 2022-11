SINE anuncia vagas de EMPREGO em Uberlândia – MG

Em Minas Gerais, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Uberlândia anuncia abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

As oportunidades são para os cargos de torneiro mecânico (1), supervisor de logística (1), motorista carreteiro (1), vendedor interno (1), ajudante de carga e descarga de mercadoria (1), repositor (20), atendente de lanchonete (30), eletricista de manutenção industrial (2), motofrentista (1), atendente de farmácia (3), garçom(2), encarregado de obras de manutenção (1), fresador (1), auxiliar de limpeza (1), motorista entregador (1), consultor de vendas (1), auxiliar de linha de produção PCD (3), auxiliar de limpeza (1), marceneiro (2), auxiliar de cozinha (2), eletricista automotivo (1), recepcionista (1), lavador de carros (1), e auxiliar de cozinha (2).

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

gov.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no SINE local, situado na rua São Francisco de Assis, nº 1070, bairro Lagoinha, no horário das 8h às 17h e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

