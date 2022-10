SINE de João Pessoa – PB disponibiliza vagas de EMPREGO

No estado da Paraíba, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) de João Pessoa disponibiliza abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

mecânico de auto em geral (1); mecânico de bicicletas (1); montador de automóveis (1); montador de estruturas metálicas (2); açougueiro (6); auxiliar contábil (1); auxiliar de barman (3); auxiliar de expedição** (1); auxiliar de limpeza (7); auxiliar financeiro (1); técnico de laboratório industrial (1); técnico de produção (2); técnico de refrigeração (1); técnico de refrigeração (1); técnico em eletromecânica (2); vendedor pracista (5); vendedor pracista (1); vidraceiro (1); babá (1); camareira de hotel (1); camareira de hotel (4); camareira de hotel (1); chapeiro (1); churrasqueiro (2); contramenstre de abastecimento, captação e distribuição de água (1); costureira de máquinas industriais (2); costureira em geral (8); cumim (5); desenhista de identidade visual (1); técnico de enfermagem (4); vendedor de serviços (5); vendedor de serviços (2); vendedor porta a porta (5); vendedor porta a porta (10); vendedor pracista (10); jardineiro (5); montador de estruturas metálicas (2); oficial de manutenção predial (2); operador de telemarketing ativo receptivo (200); supervisor de telemarketing e atendimento (1); supervisor de vendas comercial (1); técnico de edificações (1); encarregado de obras (2); gerente de ambulatório (1); gerente de depósito (1); padeiro (3); pintor de estruturas metálicas (1); sergirafista** (2); e servente de obras (5).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever presencialmente na unidade do Sine de João Pessoa, localizada na rua Duque de Caxias, 305, centro, ou entre em contato por meio do telefone (83) 3218-6600, em dias úteis, portando os seguintes documentos: RG, CPF, carteira de trabalho e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

