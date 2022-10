SINE disponibiliza vagas de EMPREGO em Ouro Branco – MG

Em Minas Gerais, o Sistema Nacional de Emprego (SINE) de Ouro Branco disponibiliza abertura de novas vagas emprego para profissionais em diversas especialidades àqueles que buscam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

mecânico de manutenção de máquina industrial (2); açougueiro (5); ajudante de açougueiro (2); motorista III (1); operador de motoniveladora (1); carpinteiro (5); armador de ferragens (5); mecânico de equipamentos industriais (10); eletricista (4); técnico em informática (1); cuidador de idosos domiciliar (1); mecânico de manutenção de máquina industrial (15); engenheiro de processos (1); auxiliar de linha de produção (1); mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares (3); eletricista (10); técnico de manutenção industrial (2); torneiro mecânico (1); operador de pá carregadeira (7); farmacêutico (1); operador de empilhadeira (1); ajudante de mecânico (4); atendente balconista (3); salgadeiro (1); encarregado de obras (10); operador de sistema de computador (1); mecânico de veículos (2); sinaleiro (2); soldador (10); caldeiro montador (20); padeiro ou ajudante de padeiro (3); atendente de padaria (4); cozinheiro de restaurante (1); auxiliar de mecânico de autos (3); e oficial de manutenção predial (2); motorista lubrificador**(1); Operador de roçadeira**(4); auxiliar administrativo** (1); soldador **(15); operador de pá carregadeira** (10); eletricista força e controle **(3); e operador de guindaste móvel** (1).

As vagas marcadas com “**” são destinadas as pessoas PCDs

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever presencialmente na unidade do SINE, na Avenida Doutor Carlos Afonso de Souza Fróes, no Terminal Rodoviário, Galeria João Paulo II, Bairro Estiva, ou entre em contato localizado pelo telefone (31) 3938-1069.

Vale lembrar que as chances citadas acima podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

