SINE/IDT de Fortaleza – CE divulga vagas de EMPREGO

CARGOS VAGAS Acompanhante de idosos 01 Administrador de empresas 01 Agente de comércio exterior 01 Agente de recrutamento e seleção 01 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 08 Ajudante de serralheiro 02 Analista de câmbio 01 Analista de mercado 01 Analista de recursos humanos 01 Analista financeiro (economista) 01 Analista fiscal (economista) 01 Analista tributário (economista) 01 Aplicador serigráfico em vidros 01 Assistente administrativo 02 Atendente de consultório médico 01 Atendente de farmácia – balconista 03 Atendente de lanchonete 04 Atendente de padaria 02 Atendente do setor de frios e laticínios 06 Atendente do setor de hortifrutigranjeiros 02 Auxiliar administrativo 04 Auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas) 01 Auxiliar de costureira (no acabamento) 01 Auxiliar de cozinha 20 Auxiliar de estoque 02 Auxiliar de limpeza 05 Auxiliar de logistica 11 Auxiliar de manutenção predial 07 Auxiliar de marceneiro 04 Auxiliar de mecânico de autos 02 Auxiliar em saúde bucal 01 Auxiliar financeiro 01 Auxiliar mecânico de refrigeração 01 Auxiliar técnico de mecânica 01 Auxiliar técnico de refrigeração 04 Balconista de açougue 03 Barman 02 Borracheiro 01 Camareira de hotel 05 Camareiro de hotel 02 Capataz 03 Chefe de cozinha 01 Chefe de departamento de pessoal 02 Churrasqueiro 01 Confeiteiro 03 Conferente de carga e descarga 02 Conferente mercadoria (exceto carga e descarga) 05 Consultor administrativo 01 Consultor de produtos farmacêuticos 01 Consultor de vendas 10 Coordenador de rh 01 Copeiro 02 Corretor de imóveis 05 Cortador de roupas 01 Costureira em geral 11 Cozinheiro de restaurante 07 Cozinheiro geral 09 Cozinheiro industrial 03 Decorador de festas 01 Desenhista gráfico promocional 01 Empregado doméstico faxineiro 01 Encarregado de cozinha 02 Encarregado de edifício 01 Encarregado de frios 01 Encarregado de garagem 01 Encarregado de obras 01 Encarregado de supermercado 01 Enfermeiro 01 Engenheiro de produção 01 Engenheiro de projetos elétricos 01 Engenheiro naval 01 Esteticista 01 Estofador de móveis 03 Estoquista 02 Farmacêutico 01 Faturista 01 Fiel de depósito 10 Fiscal de prevenção de perdas 31 Forneiro de padaria 02 Frentista 02 Garçom 09 Gerente comercial 01 Gerente de agência 01 Gerente de loja e supermercado 03 Gerente de mercearia 02 Gerente de prevenção 01 Gerente de recursos humanos 01 Gerente de restaurante 02 Gerente de setor de pessoal 01 Gerente financeiro 01 Jardineiro 02 Lavadeiro, em geral 01 Lavador de pratos 02 Manobrista 02 Mecânico de automóvel 02 Mecânico de bicicletas 01 Mecânico de motor a diesel 01 Mecânico de suspensão 01 Mecânico eletricista de automóveis 02 Monitor de esportes e lazer 02 Motoboy 01 Motofretista 03 Motorista entregador 145 Motorista operador de betoneira 05 Motorista operador de bomba de concreto 02 Operador de acabamento (indústria gráfica) 01 Operador de caixa 02 Operador de caldeira 01 Operador de injetora de plástico 02 Operador de telemarketing ativo 06 Operador de telemarketing receptivo 01 Padeiro 09 Pedreiro 02 Pintor de paredes 02 Polidor de metais 01 Recepcionista atendente 04 Repositor de mercadorias 02 Representante comercial autônomo 04 Serralheiro 03 Serralheiro de ferro 02 Soldador 06 Subgerente de loja (operações comerciais) 02 Tapeceiro de autos 01 Técnico de apoio ao usuário de informática (helpdesk) 03 Técnico de edificações 01 Técnico de impressora (matricial) 01 Técnico de manutenção elétrica 02 Técnico de manutenção eletrônica 01 Técnico de manutenção industrial 02 Técnico de refrigeração (instalação) 06 Técnico em segurança do trabalho 02 Técnico orçamentista de obras na construção civil 01 Teleoperador 80 Torneiro mecânico 01 Vendedor – no comércio de mercadorias 02 Vendedor de consórcio 01 Vendedor de serviços 01 Vendedor orçamentista 01 Vendedor porta a porta 03 Vendedor pracista 03 Total 610 PESSOA COM DEFICIÊNCIA CARGOS VAGAS Ajudante de motorista 01 Analista de suporte 01 Assistente administrativo 05 Atendente balconista 02 Atendente de bar 01 Atendente de telemarketing 02 Auxiliar administrativo 06 Auxiliar de almoxarifado 02 Auxiliar de armazenamento 01 Auxiliar de limpeza 28 Auxiliar de linha de produção 05 Auxiliar de logistica 02 Auxiliar de pessoal 02 Comprador 01 Consultor de vendas 01 Copeiro de hospital 01 Cumim 01 Eletricista 02 Estoquista 01 Fiscal de caixa 01 Inspetor de alunos 09 Operador de caixa 05 Operador de computador 05 Operador de mídia audiovisual 01 Operador de telemarketing ativo e receptivo 06 Operador de vendas (lojas) 03 Porteiro 03 Recepcionista, em geral 01 Repositor de mercadorias 02 Servente de obras 10 Social media 01 Técnico de enfermagem 01 Técnico de enfermagem do trabalho 02 Teleoperador 21 Zelador 02 Zelador de edifício 01 Total 139

Fonte: Notícias Concursos