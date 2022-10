SINE/IDT de Maracanaú – CE oferta vagas de EMPREGO

As vagas destinadas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento

No estado do Ceará, o Sistema Nacional de Emprego e o Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (SINE/IDT) de Maracanaú oferta abertura de novas de emprego para profissionais em especialidades.

As oportunidades são para os cargos de encarregado de seção de controle de produção (1); estofador de móveis (2); fresador cnc (2); garçom (5); mecânico de manutenção de máquinas de costura (2); Agente de microcrédito (1); analista contábil (1); analista de logística (1); analista de pcp (1); auxiliar de cozinha (5); balconista de açougue (1); operador de compactadora de solos (3); patroleiro (2); serralheiro (2); supervisor de almoxarifado (1); técnico de edificações (1); técnico em eletromecânica (1); cozinheiro geral (1); eletricista de instalações industriais (1); nutricionista (1); operador de caixa (2); torneiro mecânico (1); carpinteiro de obras (1); costureiro, a máquina na confecção em série (40); e ajudante de carga e descarga de mercadoria** (2).

As vagas marcadas com “**” são destinadas as pessoas PCDs

Sobre o SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) foi criado em 1975 sob a égide da Convenção nº. 88 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que orienta cada país-membro a manter um serviço público e gratuito de emprego, para a melhor organização do mercado de trabalho.

Este serviço permite que empresa (pessoa jurídica) ou pessoa física pesquise trabalhadores cadastrados no Sistema Nacional de Emprego (Sine), de acordo com o perfil profissional desejado, disponibilize vagas por meio do Sistema, convoque candidatos para entrevistas de emprego e monitore os encaminhamentos de candidatos realizados por unidades de atendimento do Sine.

gov.br

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever agendando seu horário no site do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho ou entre em contato via email: vagas.maracanau@idt.org.br e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

