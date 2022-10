Os reEm busca de oportunidades para ingressar ou se recolocar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que o Sine João Pessoa oferece novas vagas de emprego nesta segunda-feira (24) para profissionais com diferentes perfis.

Há oportunidades para os cargos de vendedor de serviços, costureira, vendedor pracista, garçom, ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, auxiliar de escritório, consultor comercial, assistente de mídias sociais, garçom, ajudante de carga e descarga, auxiliar de limpeza, supervisor de logística, vendedor de serviços, auxiliar de escritório, consultor comercial, auxiliar de limpeza, mecânico de equipamentos industriais, adesivador, ajudante de pintor, atendente de balcão, auxiliar de marceneiro, auxiliar de mecânico de autos, auxiliar de pedreiro, balconista, bordadeira, chapeiro, costureira de máquina reta, costureira em geral, eletrotécnico, encanador, fiscal de loja, jardineiro (arborista) e muito mais. Além das posições regulares, o Sine oferece oportunidades exclusivas para pessoas com deficiência (PCD), sendo que o destaque fica para atendente de telemarketing, consultor de vendas, almoxarife e assistente administrativo.

Os requisitos variam de acordo com a função desejada e as posições podem sofrer alterações sem aviso prévio, conforme demanda e preenchimento.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar este link para fazer o agendamento, bem como consultar vagas ou realizar a atualização cadastral.

No dia marcada, basta comparecer ao Sine João Pessoa, que fica situado na Avenida João Suassuna, n° 49, exatamente no primeiro casarão da Villa Sanhauá, próximo à Praça Antenor Navarro, no bairro do Varadouro. O horário de atendimento do órgão é das 8h às 16h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (83) 98654-8525, disponibilizado pela entidade.