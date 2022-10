SineBahia oferece mais de 150 vagas de emprego no interior da Bahia nesta terça-feira (18)

Foto: Divulgação / GOV BA

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 153 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta terça-feira (18). As oportunidades estão disponíveis em Lauro de Freitas, Caetité, Candeias, Senhor do Bonfim, Santo Antônio de Jesus, Esplanada, Entre Rios (Porto Sauípe), e Vitória da Conquista.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS PARA LAURO DE FREITAS

VENDEDOR INTERNO (Salvador e Lauro de Freitas)

Ensino Médio completo

Experiência comprovada em carteira 06 meses

Imprescindível: Experiência com vendas, loja de perfumaria

Carga horária de 5 horas diária

Atendimento ao cliente, prospecção, controle de estoque

Experiência em vendas se for à perfumaria será um diferencial.

Locais: Metrô, aeroporto e acesso Norte.

Salário: R$ 828,00.

05 VAGAS

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO/ CADASTRO DE RESERVA

Ensino Médio completo

Experiência na função de 06 meses

Imprescindível: Apoiar nas atividades de produção, separar materiais para reaproveitamento e organizar a área de serviço nos setores de personalização e transformação, a fim de garantir qualidade e prazo dos produtos/matérias primas, além de manter a ordem e a limpeza.

Salário: R$ 1.307,12

05 VAGAS

AGENTE DE COLETA DE DADOS – CENSO E PESQUISAS AMOSTRAIS (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Experiência na função de 06 meses

Imprescindível: Interagir com as ferramentas de comunicação como gerenciador de correio eletrônico, celulares e rádios de modo a proporcionar maior dinamismo na comunicação com os encarregados, fiscal e com a respectiva (s) contratada (s) responsável (is) pela execução das atividades diversas; saliento que as vagas para Cadastristas devem ser com experiência em leitura de mapas.

Salário: R$ 1.500,91

01 VAGA

SUPERVISOR DE ADMINISTRAÇÃO (Salvador e Lauro de Freitas)

Ensino Superior completo em Administração

Experiência na função de 06 meses

Imprescindível: Comunicar-se com o cliente para tratamento de informações relativas ao serviço, consultas, contratos, incluindo alterações e retorno de reclamações; assegurar que todos os materiais, equipamentos e veículos, estejam disponíveis e em condições adequadas de uso para realização do serviço; Experiência na Embasa.

Salário: R$ 2.066,32

01 VAGA

VAGA DE CAETITÉ

MONITOR DE INFORMÁTICA

Ensino Médio Completo;

Experiência mínima de 6 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS DE CANDEIAS

VENDEDOR

Ensino Médio Completo

Experiência de 6 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA.

PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio Completo

Experiência de 6 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

Curso Vigilante

01 VAGA.

CONFERENTE

Ensino Médio Completo

Experiência de 6 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

Possuir Veículo/Habilitação.

01 VAGA.

PINTOR JATISTA

Ensino Médio Completo

Experiência de 6 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA.

PADEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência de 6 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA.

VAGAS PARA SENHOR DO BONFIM

DESIGNER

Ensino Fundamental Completo

Experiência na área de mídias digitais

01 VAGA

CONSULTOR COMERCIAL

Ensino Fundamental completo

Experiência em vendas

01 VAGA

MECÂNICO AUTOMOTIVO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

Habilitação: B

01 VAGA

CONSULTOR DE VIAGENS

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

10 VAGAS

AUXILIAR DE MECÂNICO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

Habilitação: B

01 VAGA

PROFESSOR DE ED. FÍSICA

Ensino Médio Completo

Registro no CREF

01 VAGAS

TÉCNICO EM NUTRIÇÃO

Ensino Médio Completo

Curso Técnico na Área

Experiência Comprovada

01 VAGA

ELETROMECÂNICO DE AUTOMÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Curso Técnico de Eletromecânico

Não Exige Experiência

Habilitação: AD

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência na Área

01 VAGA

CHAPISTA

Ensino Médio Completo

Experiência na Área

01 VAGA

DOMÉSTICA

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

AJUDANTE DE CAMINHÃO

Ensino Fundamental Completo

Não Exige experiência

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental Completo

Não Exige Experiência

Habilitação: B

02 VAGAS

ATENDENTE

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

CAMAREIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

ATENDENTE COMERCIAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

ATENDENTE DE BALCÃO DE FRIOS

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

01 VAGA

REPOSITOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

01 VAGA

VENDEDOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

01 VAGA

VENDEDOR (EXTERNO)

Ensino Fundamental Completo

Experiência Comprovada

04 VAGAS

VENDEDOR

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

AUXILIAR DE ESCRITÓRIO

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

REPOSITOR

Ensino Médio Completo

Experiência na Função

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

VAGAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

ALMOXARIFE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

AJUDANTE DE OBRAS

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir CNH: A/B e Veículo

02 VAGAS

CONSULTOR DE ESTÉTICA

Graduado em Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função em papelaria

01 VAGA

SALGADEIRA/DOCEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS DE ESPLANADA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior Incompleto

Vaga permanente

Salário: 1.212,00

01 VAGA

VAGAS DE ILHÉUS

ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Superior Completo

Experiência Na Função

Possuir Conhecimento Em Suporte De Ti

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Fundamental Completo

Experiência Na Função

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio Incompleto

Experiência Na Função

Residir Na Zona Sul

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência Na Função

Possuir CNH Categoria AB e Moto

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR

Ensino Fundamental Completo

Experiência Na Função

Possuir CNH Categoria AD

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio Técnico Completo

Experiência Comprovada Em Carteira De Trabalho

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência Comprovada Em Carteira

Possuir Habilitação B

Disponibilidade Para Viagens

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio Incompleto

Experiência Na Função

Residir Na Zona Sul

01 VAGA

VAGAS DE ENTRE RIOS (PORTO SAUÍPE)

AUXILIAR TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES

Ensino Médio completo

Realizar atividades vinculadas à instalação, reparos manutenção de provimento de internet, dando suporte aos usuários e montagem de estrutura de rede.

Experiência de 06 meses em carteira, declaração ou contrato

CNH categoria B

01 Vaga

VAGAS DE VITÓRIA DA CONQUISTA

ATENDENTE DE AEROPORTO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Curso de informática, inglês fluente e disponibilidade de horário. Para trabalhar em áreas remotas pista/aeronave e atendimento ao público.

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Para trabalhar com atendimento aos pacientes da clínica escola de segunda a sexta, das 08h às 17h e sábado, das 12h às 16h

01 VAGA

AUXILIAR DE BIBLIOTECA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino médio completo,

Para trabalhar com atendimento ao aluno e organização de acervo. Jornada de trabalho: segunda a sexta, das 8h às 17h e sábado, das 12h às16h

01 VAGA

TELEFONISTA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência na função

01 VAGA

TRABALHADOR POLIVALENTE DA CONFECÇÃO DE CALÇADOS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Multioperador – ter disponibilidade de horário

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função, conhecimento em cortes especiais e manuseio de serra fita.

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Curso Técnico ou Ensino Superior em Administração.

Experiência em rotinas administrativas,

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência com manutenção elétrica e geral, cursos de NR-10 e NR-35. Ter disponibilidade de horário e realizar viagens

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo,

Auxiliará nas atividades de manutenção predial em geral, suporte nas áreas de pintura, hidráulica, elétrica, alvenaria, entre outras.

Ter CNH categoria B e disponibilidade para realizar viagens.

01 VAGA

AUXILIAR DE VETERINÁRIO

Ensino Médio completo.

Experiência na função ou curso na área e necessário que tenha disponibilidade de horário.

01 VAGA

AUXILIAR FINANCEIRO

Ensino Médio completo

Ter experiência nas rotinas do setor financeiro, lançamentos de contas a pagar, programação e pagamento de despesas e elaboração de livros de prestação de contas.

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Médio completo

Ter conhecimento básico em eletrônica, agilidade e boa digitação

01 VAGA

BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS (banhista e tosador)

Possuir experiência e habilidade em dar banho e tosar cães e gatos.

Ter disponibilidade de horário.

01 VAGA

BARMAN

Ensino Fundamental completo

Experiência na função, horário de trabalho: das 16hàs 0h

01 VAGA

CABELEIREIRO

Ensino Fundamental completo

Com experiência em mechas, cortes e químicas.

01 VAGA

CARPINTEIRO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

CARTAZEIRO

Ensino Médio completo

Ter boa ortografia, facilidade em desenhos e experiência em comunicação visual de anúncios.

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Ter habilidade com comunicação.

Experiência no setor comercial, possuir CNH e veículo próprio. Jornada de trabalho, de segunda a sexta ( horário comercial). Salário+comissão+ vale combustível.

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Não exige experiência na função, pois receberá treinamento.

08 VAGAS

CONTROLADOR DE ACESSO

Ensino Médio completo

Desejável experiência na função.

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Fundamental completo

Experiência na função,

01 VAGA

DIGITADOR

Ensino Médio completo

Experiência em digitação e ser ágil

Para trabalhar na digitação contratos, propostas bancárias e dar suporte as lojas.

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO

Ensino Fundamental completo

Saber cozinhar forno e fogão, limpeza e organização.

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 1 ano na função, carta de referência e ter disponibilidade aos sábados.

01 VAGA

ENCARREGADO DE AÇOUGUE (AUXILIAR DE AÇOUGUE)

Ensino Médio completo

Experiência com balcão de atendimento de açougue, conhecimento com tipos de carnes/cortes e disponibilidade de horário.

01 VAGA

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência com manutenção elétrica e geral, cursos de NR10/NR35.

Ter disponibilidade de horário e para realizar viagens.

01 VAGA

ESTOQUISTA

Não exige escolaridade

Necessário que tenha disponibilidade para viajar. Desejável experiência na função.

01 VAGA

FORNEIRO DE PADARIA

Ensino Médio completo

Experiência com forno elétrico/industrial e disponibilidade de horário.

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência na função.

Horário de trabalho: das 16h às 0h

01 VAGA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo ou cursando Administração, Ciências Contábeis, Marketing ou áreas afins,

Experiência em gestão de equipes e vivência de rotinas administrativas, conhecimento em Pacote Office. Ter disponibilidade de horário e para realizar viagens.

01 VAGA

GERENTE DE FRIOS E LATICÍNIOS

Ensino Superior completo ou cursando

Experiência na área,conhecimento em Pacote Office e manipulação/ boas práticas alimentar,ter habilidade em liderança/gestão e disponibilidade de horário.

01 VAGA

GERENTE DE PEIXARIA

Ensino Superior completo ou cursando

Experiência na área, conhecimento em Pacote Office e manipulação/ boas práticas alimentar. Conhecer sobre pescados e cortes de peixes, vivência com gestão de pessoas e disponibilidade de horário.

01 VAGA

GERENTE DE DEPÓSITO

Ensino Superior cursando ou Ensino Superior completo em Logística, Administração ou áreas afins.

Experiência na função com gestão de pessoas, conhecimento em Pacote Office, disponibilidade de horário e para realizar viagens.

01 VAGA

GERENTE DE VENDAS (GERENTE DE VENDAS REGIONAL)

Ensino Médio completo

Experiência com vendas e disponibilidade para realizar viagens.

01 VAGA

LOCUTOR ANUNCIADOR

Ensino Médio completo

Desejável conhecimento em oratória e experiência na área e disponibilidade de horário.

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

Ensino Médio completo

Experiência na função e ter habilitação CNH- A/B

01 VAGA

MÉDICO VETERINÁRIO

Formação completa em Medicina Veterinária

Possuir experiência na área clínica e emergencial. Morar em Vitória da Conquista e proximidades.

01 VAGA

MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS

Não exige escolaridade

Experiência na função.

01 VAGA

OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Curso técnico em elétrica

Experiência na área elétrica, civil ou de manutenção

CNH categoria B e disponibilidade para realizar viagens.

01 VAGA

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo e Curso Técnico em Eletrônica

Experiência com manutenção elétrica e geral, cursos de NR10 e NR35 e disponibilidade de horário e realizar viagens.

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Imprescindível que o candidato possua disponibilidade de horário,boa comunicação e experiência na área de caixa.

Salário:R$1.575.00 + 300,00 de vale alimentação.

01 VAGA

PEIXEIRO

Ensino Médio completo

Conhecimento em cortes especiais de peixe pescados/manuseio de serra fita e disponibilidade de horário.

01 VAGA

PIZZAIOLO

Não exige escolaridade

Experiência na função. Necessário morar próximo aos bairros: Candeias, Centro,Recreio ou AltoMaron. Jornada de trabalho: das 13h às21h20

01 VAGA

PROFESSOR DE INFORMÁTICA

Ensino Superior ou Técnico em Informática

Experiência na função

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência em vendas, com panfletagem e atendimento ao público

01 VAGA

SOLDADOR

Não exige escolaridade.

Experiência na função

01 VAGA

SUPERVISOR DE AÇOUGUE

Ensino Superior completo ou cursando, experiência na área, conhecimento em pacote office, e manipulação/ boas práticas alimentar. Ter habilidade em liderança e gestão.

01 VAGA

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo, Superior Completo ou cursando Administração, Logística ou cursos relacionados na área.

Possuir experiência na área de logística, conhecimento em Office completo (Excel avançado), Internet, habilidade e experiência com sistema operacional.

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Curso Técnico eletrônico

Experiência na função e boa comunicação.

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO (VENDEDOR TÉCNICO DE BIKE)

Ensino Médio completo

Experiência na função,com montagem e desmontagem de bicicletas e atendimento de suporte ao cliente. Jornada de trabalho: das 14h às 22h.

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo, experiência em eletrônica.

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA (VENDEDOR EXTERNO PAP)

Ensino Médio completo

Ter disponibilidade para trabalhar 06 horas diárias. Contrato CLT, salário+ajuda de custo+comissão.

10 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Possuir moto própria; CNH categoria A e disponibilidade para realizar viagens.

Não é necessário ter experiência.

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Possuir experiência na área de vendas externas; conhecimento área da construção civil; possuir CNH, categoria B. Obs.: carro próprio da empresa.

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA (VENDEDOR EXTERNO)

Ensino Médio completo

Não exige experiência. Imprescindível que tenha moto e CNH categoria A.

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência com vendas externas, possuir carro ou moto será um diferencial para o candidato.

01 VAGA

