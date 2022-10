SineBahia oferece mais de 245 vagas de emprego no interior da Bahia nesta quarta (19)

Foto: Divulgação

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 245 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta quarta-feira (19). As oportunidades estão disponíveis em Bom Jesus da Lapa, Barreiras, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Crisópolis, Itapetinga, Guanambi, Simões Filho, Candeias e Santo Antônio de Jesus.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS PARA SANTO ANTÔNIO DE JESUS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

01 VAGA

AUXILIAR DE LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (PCD)

Exclusiva para Pessoas com Deficiência

02 VAGAS

CHURRASQUEIRO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

MOTORISTA DE ÔNIBUS

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH: D

01 VAGA

FISCAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AJUDANTE PRÁTICO

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

AJUDANTE COMUM

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

ALMOXARIFE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

Possuir CNH: A/B

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

03 VAGAS

REPRESENTANTE COMERCIAL

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir CNH: A/B e Veículo

02 VAGAS

CONSULTOR DE ESTÉTICA

Graduado em Fisioterapia ou Biomedicina

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função em papelaria

01 VAGA

SALGADEIRA/DOCEIRA

Experiência mínima de 06 meses na função

01 VAGA

VAGAS DE CANDEIAS

PREVENÇÃO DE PERDAS

Ensino Médio completo

Experiência de 6 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

Curso Vigilante

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino Médio completo

Experiência de 6 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

Possuir Veículo/Habilitação.

01 VAGA

PADEIRO

Ensino Médio completo

Experiência de 6 meses na carteira

Obrigatório residir em Candeias

01 VAGA

VAGAS DE SIMÕES FILHO

TORNEIRO JUNIOR

Ensino Médio Completo

Ter curso técnico

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses na carteira

Disponibilidade para viajar

02 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Superior Incompleto em Administração ou RH

Não Exige Experiência

07 VAGAS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO – EXCLUSIVA PCD

Ensino Fundamental Completo

Experiência 06 meses na carteira

01 VAGA

VAGAS DE GUANAMBI

MOTORISTA / VENDEDOR

Ensino Médio incompleto

Salário +comissão

Habilitação “D”

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Fundamental completo

Salário +comissão + Benefício

20 VAGAS

ASSISTENTE DE VENDAS

Ensino Médio completo

Salário + Comissão+Benefício

40 horas semanais

Habilitação “B”

01 VAGA

VAGAS DE ITAPETINGA

AUXILIAR EM LINHA DE PRODUÇÃO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Não exige experiência

Necessário apresentação do Laudo Medico

04 VAGAS

FARMACÊUTICO

Ensino Superior Completo

Exercer o papel de Responsável Técnico da empresa, assegurando o cumprimento de todas as normas e determinações da ANVISA e a Gestão da Qualidade dentro da empresa.

Trabalhará na loja e terá contato direto com os nossos clientes, prestando consultoria farmacêutica, aplicando medicamentos injetáveis e treinando a equipe.

01 VAGA

VAGAS DE CRISOPÓLIS

ATENDENTE DE LANCHONETE

Ensino Médio Completo

Experiência Em Doces E Salgados

01 VAGA

CHAPEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência Em Lanches

01 VAGA

VAGAS DE JEQUIÉ

COSTURADOR DE CALÇADOS

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

30 VAGAS

GARÇOM

Ensino Médio incompleto

06 meses de experiência na carteira

01 VAGA

CONFERENTE

Ensino Médio completo

Experiências comprovadas

02 VAGAS

OPERADOR DE IMPRESSORA DE PLOTTAR

Ensino Médio completo

06 meses de experiências na carteira

Habilidade com COREL DRAW

01 VAGA

CONFEITEIRO

Ensino Fundamental incompleto

Experiências bolos e tortas

01 VAGA

VAGAS DE ITABUNA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

10 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir conhecimento em inglês

01 VAGA

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental Incompleto

Experiência mínima de 06 meses com carga e descarga

Disponibilidade de horário escala 5×1

Trabalhar com pesos de até 25 kg

02 VAGAS

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

VIGIA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

ATENDENTE

Ensino Médio Completo

Disponibilidade de horários

Imprescindível ter CNH “A e B”

Conhecimentos em informática

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO

Ensino Médio Completo

Conhecimento básico em rede e em informática,

Conhecimentos em sistemas de alarme, câmeras e cerca elétrica

Possuir “A e B”

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Ter disponibilidade de trabalho residir em Itabuna

02 VAGAS

AUXILIAR OPERACIONAL (AUXILIAR DE CARGA E DESCARGA)

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Diferencial se tiver experiência na área de logística

06 VAGAS

ASSISTENTE OPERACIONAL ADMINISTRATIVO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência administrativa na área de atuação e no segmento de courier, logística ou transportadora

Conhecimento em pacote Office intermediário

02 VAGAS

ENCARREGADO OPERACIONAL DE LOGÍSTICA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência na área de logística e com liderança de equipe

Conhecimento intermediário em sistemas de transportes e logística

Possuir CNH ‘B’

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

ATENDENTE BALCONISTA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área com atendimento ao público

Disponibilidade total de horários, principalmente noturno

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com TIG e MIG

Atuar no corte de peças metálicas, solda em aço carbono e aço inox, furos, chapas e equipamentos, utilizando processos de soldagem e corte

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Diferencial Curso Técnico em Mecânico

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Conhecimento em manutenção de equipamentos industriais troca de rolamentos, eixo, montagem, regulagem, ajuste de polias, lubrificação de motores

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino Técnico ou Superior na área de Construção Civil

Experiência mínima de 06 meses na área

Conhecimento intermediário com pacote Office

Conhecimento de software de gestão de compras

Conhecimento de processos e etapas de obra civil

01 VAGA

ENGENHEIRO CIVIL

Ensino Superior na área de Construção Civil

Experiência mínima de 06 meses em obra civil

Conhecimento avançado em Excel

Disponibilidade para viagem

Possuir CNH ‘B’

01 VAGA

ANALISTA DE SUPRIMENTOS

Técnico ou Superior na área de Construção Civil

Experiência na função

Conhecimento de software de gestão de compras

Conhecimento intermediário com pacote Office

01 VAGA

OPERADOR DE GUINDALTO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

GERENTE DE SUPERMERCADO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com gerenciamento de pessoas, gestão de estoque e programação de compras

Possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Diferencial experiência com vendas

Salário R$ 1.320,00

02 VAGAS

TÉCNICO DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS I

Curso Técnico em Eletrônica Eletromecânica ou Informática

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘B’

Necessário ter carro próprio

Necessário ter disponibilidade para viajar

Trabalho externo

01 VAGA

ENTREGADOR DE GÁS COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Imprescindível possuir atividade remunerada na CNH

Possuir curso MOPP

Possuir CNH ‘ A OU AB’

01 VAGA

COSTUREIRA/ALFAIATE

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

DESENVOLVEDOR DE INTERNET

Ensino Superior ou Técnico Completo

Não Exige Experiência

Possuir Inglês Básico

06 VAGAS

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas, bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

PROGRAMADOR DE COMPUTADOR OU ANALISTA DESENVOLVEDOR

Ensino Superior Completo em Tecnologia da informação, Análise de Sistemas,

Processamento de dados ou áreas afins

Domínio de linguagem C#, NET e NET Core

Domínio no desenvolvimento de plataformas WEB

Necessário ter experiência com Desenvolvimento de Programas de computador

Experiência mínima de 06 meses na função

04 VAGAS

VAGAS DE ILHÉUS PARA DIA 19/10/2022

ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO (PCD)

Exclusiva Para Pessoas Com Deficiência

Superior Completo

Experiência Na Função

Possuir Conhecimento Em Suporte De TI

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio Incompleto

Experiência Na Função

Residir Na Zona Sul

01 VAGA

VENDEDOR EXTERNO

Ensino Médio Completo

Experiência Na Função

Possuir CNH Categoria AB e Moto

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio Técnico Completo

Experiência Comprovada em Carteira De Trabalho

01 VAGA

MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência Comprovada Em Carteira

Possuir Habilitação B

Disponibilidade Para Viagens

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio Incompleto

Experiência Na Função

Residir Na Zona Sul

01 VAGA

VAGAS DE BARREIRAS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Não exige experiência

Curso superior completo ou incompleto

A empresa fornecerá: assistência medica e odontológica, transporte da empresa, refeitório da empresa

Vaga para entre safra em Luis Eduardo Magalhães

01 VAGA

CLASSIFICADOR DE GRÃOS (PCD)

Exclusivo para Pessoas com Deficiência

Não exige experiência

Ensino médio completo

Salário: 1.800

A empresa fornecerá: assistência medica e odontológica

Transporte da empresa, refeitório da empresa

Vaga para fazenda

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Não exige escolaridade

Não exige experiência

02 VAGAS

ALMOXARIFE

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Disponibilidade para viajar

OBS: A empresa fornecerá (alojamento, assistência medica, cesta básica, vale refeição, seguro de vida, uniforme)

Vaga para morar em Angical

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO DE ELETRÔNICA

Ensino Técnico completo em Eletrônica, Eletromecânica ou eletrônica

Não exige experiência

Obrigatório possuir certificações atualizadas NR10 e NR35, CNH ‘B’

Disponibilidade para viagens e conhecimento básico em informática e em redes

Salário + comissão (Vale refeição, adicional de periculosidade, transporte da empresa, uniforme e adicional noturno)

03 VAGAS

CAMAREIRA DE MOTEL

Ensino Fundamental completo

Experiência em serviços domésticos

01 VAGA

COSTUREIRA DE MÁQUINA RETA

Ensino Fundamental incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir CNH ‘B’, curso NR10 básico, NR10 SEP, N35 e Rede de Distribuição

Salário: 1.508,00 + benéficos (Vale transporte, assistência médica e odontológica e vale refeição)

10 VAGAS

EMPREGADA DOMÉSTICA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Vale transporte

01 VAGA

EMPREGADA DOMÉSTICA

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

ENTREGADOR DE GÁS

Ensino Fundamental completo

Não exige experiência

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’,

OBS: Empresa fornecerá adicional periculosidade, comissão e uniforme

01 VAGA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior ou cursando em administração ou gestão

Conhecimento em informática básica

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘A’

01 VAGA

INSTALADOR DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA

Ensino Técnico completo em Eletrônica, Eletromecânica ou Eletrônica

Não exige experiência

Obrigatório possuir CNH ‘B’, curso atualizado NR10 e NR35, disponibilidade para viagens, conhecimento básico em informática e em redes

Salário + comissão (vale refeição, adicional periculosidade, transporte da empresa, uniforme e adicional noturno)

01 VAGA

MASSOTERAPEUTA

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

OBS: Empresa fornecerá vale transporte e uniforme

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR

Não exige escolaridade

Não exige experiência

Obrigatório possuir CNH ‘D’

OBS: Empresa fornecerá (Vale refeição, seguro de vida, transporte, uniforme e adicional de percentual)

05 VAGAS

OPERADOR DE MOTOSERRA

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Disponibilidade para viajar

Curso de operador de motosserra

OBS: A empresa fornecerá (alojamento, assistência medica, cesta básica, vale refeição, seguro de vida, uniforme)

Vaga para morar em Angical

03 VAGAS

PADEIRO OU AJUDANTE

Não exige escolaridade

Não exige experiência

01 VAGA

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio completo

Experiência em vendas

Salário: 1.400,00

01 VAGA

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

OBS: Empresa fornecerá vale transporte e uniforme

01 VAGA

RECEPCIONISTA DE CLÍNICA MÉDICA

Ensino Médio completo

Experiência na função com clínica médica

Obrigatório possuir conhecimento e habilidade em informática

01 VAGA

REPRESENTANTE COMERCIAL AUTÔNOMO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira com vendas

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, disponibilidade para viagens, transporte próprio (moto) e ajuda de custo nos três primeiros meses (Alimentação e combustível)

01 VAGA

RETIFICADOR DE CABEÇOTES

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: 2.800,00 + benefícios (Seguro de vida, uniforme e refeitório da empresa)

01 VAGA

SORVETEIRO EM COMÉRCIO AMBULANTE

Não exige experiência

Não exige escolaridade

Salário + comissão

08 VAGAS

SUPERVISOR COMERCIAL

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário 3.000 + comissão + benefícios (500,00 alimentação, combustível e telefone coorporativo)

01 VAGA

TÉCNICO DE APOIO AO USUÁRIO DE INFORMÁTICA

Ensino Médio completo

Experiência na função

Salário + Vale refeição

Atividade: Realizada Home Office

01 VAGA

TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS

Ensino Técnico em eletrônica/ eletromecânica ou informática

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Salário: 1.700

Aluguel do veiculo: 1.080 + combustível

Obrigatório possuir CNH ‘A’ e veiculo próprio

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Técnico completo em Eletrônica e Especialidade em informática

Experiência mínima de 06 meses na carteira na instalação de câmeras e sensores

01 VAGA

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ‘B’

Disponibilidade para viajar

OBS: A empresa fornecerá (alojamento, assistência medica, cesta básica, vale refeição, seguro de vida, uniforme, 30% de periculosidade)

Salário: 2.760,50

Vaga para morar em Angical

02 VAGAS

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO

Ensino Técnico completo em Segurança do Trabalho

Obrigatório possuir CNH ‘A/B’, conhecimento na área e habilidade básica em informática

01 VAGA

TRABALHADOR RURAL

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Disponibilidade para atuar em fazenda

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Não exige experiência

OBS: Empresa fornecerá vale refeição + uniforme + comissão + assistências médica e odontológica

02 VAGAS

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio completo

Experiência na função com vendas de telefonia

05 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino superior completo ou incompleto

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Obrigatório possuir CNH ”B “ e disponibilidade para viagens

Salário: 3.000, alimentação 513,00

OBS:Empresa fornecerá assistência medica e odontológica, vale refeição,(43,12 por dia) transporte da empresa, adicional por tempo de serviço, abono especial anual (4.000)

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Transporte da empresa

Salário + comissão

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Experiência na função

01 VAGA

VIGILANTE PATRIMONIAL

Ensino Fundamental completo

Experiência mínima de 06 meses na carteira

Curso atualizado

Trabalhar em fazenda

10 VAGAS

VAGAS DE BOM JESUS DA LAPA

TRABALHADOR RURAL

Ensino Fundamental incompleto

Não exige experiência

02 VAGAS

VAGAS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

BALCONISTA DE AÇOUGUE

Ensino Médio completo

Experiência na função com vendas de telefonia

03 VAGAS

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Experiência na função com vendas de telefonia

01 VAGA

REPOSITOR EM SUPERMERCADOS

Ensino Médio completo

Experiência na função com vendas de telefonia

01 VAGA

