SineBahia oferece mais de 314 vagas de emprego no interior da Bahia nesta segunda (24)

O Serviço de Intermediação para o Trabalho (SineBahia) está com 314 vagas de emprego abertas divididas em várias cidades do interior do estado nesta segunda-feira (24). As oportunidades estão disponíveis em Vitória da Conquista, Mata de São João, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Ilhéus, Feira de Santana, Lauro de Freitas e Itabuna.

Os benefícios e os salários variam de acordo com a função e os interessados podem buscar um dos postos de atendimento em Salvador e/ou no interior do estado com documentos pessoais para ter acesso a mais de informações e se cadastrar.

Os documentos necessários são Carteira de Trabalho física ou digital; RG; CPF; comprovantes de residência e escolaridade; CNH, se a vaga exigir, além de certificados de cursos, se assim desejar. Vale pontuar que essas vagas estão sujeitas ao limite de encaminhamentos.

VAGAS PARA LAURO DE FREITAS

AUXILIAR FINANCEIRO (ESTÁGIO)

Ensino Superior incompleto

Não exige experiência

Imprescindível: Superior incompleto, Ciências contábeis. Conhecimento médio em Excel, 2º semestre em diante.

Desejável: Já ter trabalhado na área contábil/financeira

Bolsa auxilio: R$ 1.000,00.

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Médio incompleto

Experiência de 06 meses em carteira

Imprescindível: Experiência em carteira

05 VAGAS

VAGA PARA FEIRA DE SANTANA

AUXILIAR DE ARMAZÉM

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

10 VAGAS

CONFERENTE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

02 VAGAS

REPOSITOR DE FRIOS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

OPERADOR DE TRANSPALETE

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Curso Operador de Empilhadeira ou Operador de Transpaleteira

CNH – AB ou B

02 VAGAS

PEDREIRO

Escolaridade não exigida

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

20 VAGAS

SERVENTE DE PEDREIRO

Escolaridade não exigida

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

20 VAGAS

CARPINTEIRO

Escolaridade não exigida

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

08 VAGAS

AUXILIAR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio Completo

Curso Técnico: Administração, logística ou áreas afins

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

GARÇOM OU GARCONETE

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

MONTADOR DE MÓVEIS

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

01 VAGA

VAGAS DE ITABUNA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Cursando Ensino Superior em Administração ou áreas afins

Não necessita experiência

Possuir habilidade com pacote Office

01 VAGA

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO DE VENDAS (PCD)

Exclusiva para Pessoas Com Deficiência

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

01 VAGA

MOTORISTA ENTREGADOR DE BEBIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir CNH ‘A/D’

04 VAGAS

AUXILIAR ENTREGADOR DE BEBIDAS

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

03 VAGAS

OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO

Ensino Médio Completo

Não Exige Experiência

10 VAGAS

RECEPCIONISTA DE HOTEL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Possuir conhecimento em inglês

01 VAGA

OPERADOR DE MÁQUINA COSTAL (MÁQUINAS AGRÍCOLAS)

Ensino Fundamental Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Ter disponibilidade de trabalho residir em Itabuna

02 VAGAS

COZINHEIRO GERAL

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

01 VAGA

SOLDADOR

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com TIG e MIG

Atuar no corte de peças metálicas, solda em aço carbono e aço inox, furos, chapas e equipamentos, utilizando processos de soldagem e corte

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Diferencial Curso Técnico em Mecânico

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Conhecimento em manutenção de equipamentos industriais troca de rolamentos, eixo, montagem, regulagem, ajuste de polias, lubrificação de motores

01 VAGA

COMPRADOR

Ensino Técnico ou Superior na área de Construção Civil

Experiência mínima de 06 meses na área

Conhecimento intermediário com pacote Office

Conhecimento de software de gestão de compras

Conhecimento de processos e etapas de obra civil

01 VAGA

ENGENHEIRO CIVIL

Ensino Superior na área de Construção Civil

Experiência mínima de 06 meses em obra civil

Conhecimento avançado em Excel

Disponibilidade para viagem

Possuir CNH ‘B’

01 VAGA

ANALISTA DE SUPRIMENTOS

Técnico ou Superior na área de Construção Civil

Experiência na função

Conhecimento de software de gestão de compras

Conhecimento intermediário com pacote Office

01 VAGA

GERENTE DE SUPERMERCADO

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Experiência com gerenciamento de pessoas, gestão de estoque e programação de compras

Possuir CNH ‘AB’

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

Diferencial experiência com vendas

Salário R$ 1.320,00

02 VAGAS

TÉCNICO DE IMPRESSORA E MULTIFUNCIONAIS I

Curso Técnico em Eletrônica Eletromecânica ou Informática

Experiência mínima de 06 meses na CTPS

Possuir CNH ‘B’

Necessário ter carro próprio

Necessário ter disponibilidade para viajar

Trabalho externo

01 VAGA

ENTREGADOR DE GÁS COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência mínima de 06 meses na área

Imprescindível possuir atividade remunerada na CNH

Possuir curso MOPP

Possuir CNH ‘ A OU AB’

01 VAGA

COSTUREIRA/ALFAIATE

Não exige escolaridade

Experiência mínima de 03 meses na CTPS

01 VAGA

TÉCNICO DE REFRIGERAÇÃO

Curso Técnico em Ar Condicionado

Experiência mínima de 06 meses na área

Habilidade com refrigeradores, lavadoras, microondas, bebedouros

Residir em Itabuna

05 VAGAS

VAGAS DE ILHÉUS

ANALISTA DE SUPORTE TÉCNICO (PCD)

Exclusiva para pessoas com deficiência

Ensino Superior Completo

Experiência na Função

Possuir conhecimento em suporte de TI

01 VAGA

PROJETISTA ELÉTRICO

Ensino Médio Técnico Completoem Eletroeletrônica

Experiência comprovada em carteira de trabalho

01 VAGA

COZINHEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

01 VAGA

CHEFE DE COZINHA

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

01 VAGA

EMPREGADA DOMESTICA FAXINEIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência na Função

01 VAGA

ARRUMADEIRA

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

Disponibilidade para trabalhar em Itacaré

01 VAGA

ELETRICISTA

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

Disponibilidade para trabalhar em Itacaré

Possuir curso de especialização na área

01 VAGA

GOVERNANTA

Ensino Superior Completo com MBA na área de Turismo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

Disponibilidade para trabalhar em Itacaré

Possuir Inglês Avançado

01 VAGA

MENSAGEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

Disponibilidade para trabalhar em Itacaré

Possuir Inglês Fluente e CNH categoria “B”

01 VAGA

RECEPCIONISTA BILÍNGÜE

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

Disponibilidade para trabalhar em Itacaré

Possuir Inglês Fluente

01 VAGA

CHEFE DE RECEPÇÃO

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

Disponibilidade para trabalhar em Itacaré

Possuir Inglês Fluente e CNH categoria “B”

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Fundamental Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

Disponibilidade para trabalhar em Itacaré

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

04 VAGAS

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Médio Incompleto

Experiência na Função

Residir na Zona Sul

01 VAGA

MECÂNICO MONTADOR

Ensino Médio Técnico Completo

Experiência comprovada em carteira de trabalho

01 VAGA

VAGAS PARA TEIXEIRA DE FREITAS

ENCANADOR

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 6 meses em carteira

02 VAGAS

PEDREIRO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 6 meses em carteira

02 VAGAS

ELETRICISTA

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 6 meses em carteira

02 VAGAS

COORDENADOR DE RH

Ensino superior completo

Experiência mínima de 6 meses em carteira

O local de trabalho será na cidade de Itabatã

01 VAGA

ANALISTA FISCAL

Ensino superior incompleto em administração /contabilidade.

Experiência mínima de 6 meses em carteira

01 VAGA

ATENDENTE DE BALCÃO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses na função

02 VAGAS

MECÂNICO DE MANUTENÇÃO

Ensino fundamental incompleto

Experiência mínima de 6 meses em carteira

02 VAGAS

MOTOBOY

Ensino fundamental incompleto

Não exige experiência

Obrigatório a CNH”A”

01 VAGA

AJUDANTE DE PADEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses na função

02 VAGAS

FISCAL DE LOJA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses na função

02 VAGAS

SALGADEIRO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses na função

02 VAGAS

TÉCNICO EM REFRIGERAÇÃO DOMÉSTICA

Ensino médio incompleto

Experiência mínima de 6 meses na CTPS

02 VAGAS

SOLDADOR

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses em carteira

01 VAGA

TORNEIRO MECÂNICO

Ensino médio completo

Experiência mínima de 6 meses em carteira

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino médio completo

Experiência mínima de 06 meses na função

10 VAGAS

AUXILIAR DE PRODUÇÃO (PCD)

Vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência.

Ensino fundamental completo

Não exige experiência

03 VAGAS

VAGAS DE SIMÕES FILHO

TORNEIRO JUNIOR

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses na carteira

Ter curso técnico

01 VAGA

MOTORISTA CARRETEIRO

Ensino Médio completo

Experiência 06 meses na carteira

Disponibilidade para viajar

02 VAGAS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO (ESTÁGIO)

Superior Incompleto em Administração ou RH

Não Exige Experiência

07 VAGAS

AUXILIAR GERAL DE CONSERVAÇÃO DE VIAS – EXCLUSIVA PCD

Ensino Fundamental Incompleto

Não exige experiência

01 VAGA

AJUDANTE DE CARGA E DESCARGA

Ensino Médio Incompleto

Experiência 06 meses na carteira

40 VAGAS

TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES

Ensino Médio Completo

Curso Técnico

Experiência 06 meses na carteira

02 VAGAS

SOLDADOR SERRALHEIRO

Ensino Médio Completo

Experiência 06 meses na carteira

02 VAGAS

ASSISTENTE DE MIDIAS SOCIAIS

Ensino Médio Completo

Necessário curso técnico

Não exige experiência

01 VAGA

AJUDANTE DE COZINHA

Ensino Médio Completo

Não exige experiência

02 VAGAS

VAGAS PARA MATA DE SÃO JOÃO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Ensino Médio completo

Experiência em atendimento telefônico e presencial

Conhecimento em Windows e criação de planilhas, recepção e envio de documentos

01 VAGA

ATENDIMENTO AO CLIENTE (ESTÁGIO)

Ensino Médio Completo, Técnico ou Superior.

Desejável residir no litoral.

02 VAGAS

MOTORISTA DE ÔNIBUS

Ensino Fundamental Completo

Ter experiência comprovada em CTPS

CNH Categoria D

06 VAGAS

VAGAS PARA VITÓRIA DA CONQUISTA

ATENDENTE DE AEROPORTO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Curso de informática

Inglês fluente

Disponibilidade de horário.

Trabalhar em áreas remotas pista/aeronave e atendimento ao público.

01 VAGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Irá trabalhar com atendimento aos pacientes da clinica escola de seg a sex- das 08:00h ás 17:00h /sáb-12:00h as 16:00h

01 VAGA

AUXILIAR DE BIBLIOTECA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Irá trabalhar com atendimento ao aluno e organização de acervo

Jornada de trabalho: seg. á sex: 08:00h ás 17:00h e sáb.: 12:00h ás 16:00h

01 VAGA

TELEFONISTA (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Não exige experiência na função

01 VAGA

TRABALHADOR POLIVALENTE DA CONFECÇÃO DE CALÇADOS (PCD)

Exclusivas para Pessoas com Deficiência

Ensino Médio completo

Multioperador – Ter disponibilidade de horário

01 VAGA

AÇOUGUEIRO

Ensino Médio completo

Experiência na função

Conhecimento em cortes especiais e manuseio de serra fita.

01 VAGA

AUXILIAR DE COBRANÇA

Ensino médio completo

Não exige experiência.

Atendimento ao cliente, cobrança, recebimento de boletos, pós-vendas.

01 VAGA

AUXILIAR DE COZINHA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Imprescindível ter disponibilidade de horário.

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Imprescindível ter disponibilidade de horário.

01 VAGA

AUXILIAR DE LIMPEZA

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

Experiência com manutenção elétrica e geral, cursos de NR-10 e NR-35.

Ter disponibilidade de horário e realizar viagens

01 VAGA

AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo

CNH categoria B

Disponibilidade para realizar viagens

Auxiliará nas atividades de manutenção predial em geral, suporte nas áreas de pintura, hidráulica, elétrica, alvenaria etc.

01 VAGA

AUXILIAR DE VETERINÁRIO

Ensino médio completo

Experiência na função ou curso na área

É necessário que tenha disponibilidade de horário.

01 VAGA

AUXILIAR TÉCNICO ELETRÔNICO

Ensino Médio completo

Com conhecimento básico em eletrônica, agilidade e boa digitação

01 VAGA

BANHISTA DE ANIMAIS DOMÉSTICOS

Banhista e Tosador – Possuir experiência e habilidade em dar banho e tosar cães e gatos

Ter disponibilidade de horário.

01 VAGA

BARMAN

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Horário de Trabalho: das 4h da tarde à meia-noite.

01 VAGA

CARTAZEIRO

Ensino Médio completo

Boa ortografia e facilidade em desenhos

Experiência em comunicação visual de anúncios.

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino médio completo

Ter habilidade com comunicação.

Experiência no setor comercial

Possuir CNH e veículo próprio

Jornada de trabalho, de segunda á sexta, horário comercial: salário+comissão+ vale combustível.

01 VAGA

CONSULTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Não exige experiência na função, pois receberá treinamento.

08 VAGAS

CONTROLADOR DE ACESSO

Ensino Médio completo

Desejável experiência na função.

01 VAGA

COZINHEIRO DO SERVIÇO DOMÉSTICO

Experiência na função, para cozinhar forno e fogão.

01 VAGA

COZINHEIRO GERAL

Ensino fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Saber cozinhar forno e fogão, limpeza e organização.

01 VAGA

EMPREGADO DOMÉSTICO NOS SERVIÇOS GERAIS

Ensino Fundamental completo

Experiência na função pelo menos de 1 ano, carta de referência

Ter disponibilidade aos sábados.

01 VAGA

ENCARREGADO DE AÇOUGUE

Auxiliar de açougue- Ensino Médio completo

Experiência com balcão de atendimento de açougue, conhecimento com tipos de carnes/cortes e disponibilidade de horário.

01 VAGA

ENCARREGADO DE MANUTENÇÃO

Ensino Médio completo

Experiência com manutenção elétrica e geral, cursos de NR10/NR35

Ter disponibilidade de horário e para realizar viagens.

01 VAGA

ENCARREGADO DE HORTIFRUTI

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

FORNEIRO DE PADARIA

Ensino Médio completo

Experiência com forno elétrico/industrial e disponibilidade de horário.

01 VAGA

GARÇOM

Ensino Médio completo

Experiência na função

Horário de Trabalho: das 4h da tarde à meia-noite.

01 VAGA

GERENTE ADMINISTRATIVO

Ensino Superior completo ou cursando adm,ciências contábeis, marketing ou áreas afins

Experiência em gestão de equipes e vivência de rotinas administrativas, conhecimento em pacote Office.

Ter disponibilidade de horário e para realizar viagens.

01 VAGA

GERENTE DE FRIOS E LATICÍNIOS

Ensino Superior completo ou cursando

Experiência na área, conhecimento em pacote Office, e manipulação/ boas práticas alimentares

Ter habilidade em liderança/gestão e disponibilidade de horário.

01 VAGA

GERENTE DE PEIXARIA

Ensino Superior completo ou cursando

Experiência na área, conhecimento em pacote Office, e manipulação/ boas práticas alimentares.

Conhecer sobre pescados e cortes de peixes, vivência com gestão de pessoas e disponibilidade de horário.

01 VAGA

GERENTE DE DEPÓSITO

Ensino Superior cursando ou completo em logística, administração ou áreas afins

Experiência na função com gestão de pessoas, conhecimento em pacote Office, disponibilidade de horário e para realizar viagens.

01 VAGA

GERENTE DE VENDAS

Gerente de vendas regional – Ensino Médio completo

Experiência com vendas

Disponibilidade para realizar viagens.

01 VAGA

INSTRUTOR EDUCACIONAL

Área de jardinagem e paisagismo- Curso específico, Ensino Médio completo

Dar aulas para os jovens

Ter disponibilidade de horário

01 VAGA

LOCUTOR ANUNCIADOR

Ensino Médio completo

Desejável conhecimento em oratória

Experiência na área e disponibilidade de horário.

01 VAGA

MECÂNICO DE MOTOCICLETAS

Ensino Médio completo

Experiência na função

CNH- A/B

01 VAGA

MÉDICO VETERINÁRIO

Formação completa em Medicina Veterinária

Possuir experiência na área clínica e emergencial

Morar em Vitória da Conquista e proximidades.

01 VAGA

MOTOFRETISTA

Não exige escolaridade

Possuir CNH categoria A.

01 VAGA

OFICIAL DE MANUTENÇÃO

Curso técnico em elétrica

Experiência na área elétrica, civil ou de manutenção

CNH categoria B

Disponibilidade para realizar viagens.

01 VAGA

OFICIAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL

Ensino Médio completo, curso técnico eletrônica, experiência com manutenção elétrica e geral.

Cursos de NR10 e NR35

Disponibilidade de horário e realizar viagens

01 VAGA

OPERADOR DE CAIXA

Ensino Médio completo

Disponibilidade de horário

Boa comunicação e experiência na área de caixa

Salário:R$1.575.00 + 300,00 de vale alimentação

01 VAGA

OPERADOR DE EMPILHADEIRA

Ensino médio completo

Experiência na função

01 VAGA

OPERADOR DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

Vaga para Desentupidor

01 VAGA

PEIXEIRO

Ensino Médio completo

Conhecimento em cortes especiais de peixe pescados/manuseio de serra fita e disponibilidade de horário.

01 VAGA

PIZZAIOLO

Não exige escolaridade

Experiência na função, que more próximo aos bairros: candeias, centro, receio ou alto maron

Para trabalhar das 13h ás 21:20h.

01 VAGA

PROFESSOR DE INFORMÁTICA

Ensino Superior ou técnico em informática

Experiência na função,

01 VAGA

PROMOTOR DE VENDAS

Ensino Médio completo

Experiência em vendas, com panfletagem e atendimento ao público

01 VAGA

REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS

Repositor de frios- Experiência na função

01 VAGA

RECEPCIONISTA ATENDENTE

Ensino Médio completo

Experiência em pacote Office

01 VAGA

REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS

Repositor de frios – Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

REPOSITOR – EM SUPERMERCADOS

Ensino Médio completo

Experiência na função e estar com documentação em dia.

01 VAGA

SERRALHEIRO

Ensino Fundamental completo

Serralheiro de esquadrias de alumínio- experiência comprovada na função de pelo menos 3 anos.

01 VAGA

SUPERVISOR DE AÇOUGUE

Ensino Superior completo ou cursando

Experiência na área, conhecimento em pacote Office, e manipulação/ boas práticas alimentares

Ter habilidade em liderança e gestão.

01 VAGA

SUPERVISOR DE AÇOUGUE

Ensino Fundamental completo

Experiência na função

01 VAGA

SUPERVISOR DE LOGÍSTICA

Ensino Médio completo ou superior completo ou cursando Administração, Logística ou cursos relacionados na área

Possuir experiência na área de logística; conhecimento em Office completo (Excel avançado), Internet; habilidade e experiência com sistema operacional.

01 VAGA

TÉCNICO DE REDE (TELECOMUNICAÇÕES)

Ensino Médio completo

Experiência na função

Habilitação categoria B

Irá realizar atendimento ao cliente, instalação e ativação do link de internet.

01 VAGA

TÉCNICO ELETRÔNICO

Curso Técnico eletrônico

Experiência na função e boa comunicação.

01 VAGA

TÉCNICO EM SAÚDE BUCAL

Ensino médio completo

Não exige experiência.

Candidato possua curso de Técnico em Saúde Bucal (TSB) e CRO ativo

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Vendedor técnico de bike- Ensino Médio completo

Experiência na função, com montagem e desmontagem de bicicletas e atendimento de suporte ao cliente.

Jornada de trabalho: das 14h às 22h.

01 VAGA

VENDEDOR INTERNO

Ensino Médio completo

Experiência em eletrônica.

01 VAGA

VENDEDOR PORTA A PORTA

Vendedor Externo PAP – Ensino Médio completo

Ter disponibilidade para trabalhar 06 horas diárias

Contrato CLT, salário+ajuda de custo+comissão.

10 VAGAS

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Não é necessário ter experiência

Possuir moto própria; CNH categoria A e disponibilidade para realizar viagens.

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Ensino Médio completo

Possuir experiência na área de vendas externas

Conhecimento área da construção civil

Possuir CNH, categoria B

Obs.: carro próprio da empresa.

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Vendedor externo – Ensino Médio completo

Não exige experiência

Imprescindível que tenha moto e CNH categoria A.

01 VAGA

VENDEDOR PRACISTA

Experiência com vendas externas

Possuir carro ou moto será um diferencial para o candidato.

01 VAGA

